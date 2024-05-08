百威亞太：首季銷量受累高基數　未正面回應會否加價

他無正面回應集團未來會否加價，僅稱6個月前他們已向高端及超高端產品加價。被問到近年內地消費講給對啤酒定位的影響，他強調高端啤酒是「負擔得起的輕奢」，又指他們不會內地民眾的啤酒消費行為定義為降級，而是精明消費。

香港市場方面，他指旗下的藍妹啤酒是連續17年區內銷量最好的品牌，將繼續贊助本地歌手舉行演唱會，從而提升香港定位和形象。

至於印度市場，他指其高端及超高端產品佔了當地市佔率6%至7%，相關產品銷情按年錄雙位數升幅，並且屬集團第四大市場。他們亦持續與印度政府按揭，冀在稅項方面取得一定優惠。

百威亞太截至3月底止首季，股東應佔溢利為2.87億元美元(下同)，按年下跌3.36%，每股盈利2.18仙。第一季，總銷量減少4.8%，主要由於中國及韓國市場行業表現溫和。在中國和印度的持續高端化以及亞太地區東部收入管理措施的推動下，季內收入下降0.4%。