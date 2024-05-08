港府：8成離岸人幣支付款額經港處理　續優化產品及服務

港府官員表示，香港是全球最大的離岸人民幣業務樞紐，截至今年2月底，香港人民幣存款總額超過一萬億元，全球約八成的離岸人民幣支付款額經香港處理。港府會繼續與金融監管機構和業界合作，豐富在香港的離岸人民幣產品和服務選擇。

該官員以發行離岸人民幣債券為例，政府自2021年11月起已多次發行人民幣計價政府綠色債券，總額達315億元人民幣。此外，深圳市人民政府和海南省人民政府亦多次在香港發行離岸人民幣債券，當中包括綠色債券、藍色債券、可持續發展債券及社會責任債券。

他強調，將繼續發揮香港的獨特優勢，積極做好「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，同時會致力創新，運用「新思維、新方法、新路徑」，增強競爭力，並配合國家「新質生產力」的發展，更好服務以科技創新為主導的先進生產力，以助國家實體經濟高質量發展，推動香港金融業發展走上更高台階。同時，提升香港金融服務業的競爭力，更好支持香港的實體經濟。

另外，港府去年5月完成遷冊制度的公眾諮詢，他指，正積極與持份者跟進意見，計劃於今年上半年總結持份者意見，並就立法方向提出建議。