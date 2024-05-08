大酒店：私有化看大股東　或與迪士尼商討直升機往來

行政總裁郭敬文承認股價相對資產實在有很大折讓，甚至比部分地產公司的折讓還要大，可能與酒店業務在疫情期間表現和資產持作很長期投資有關。惟他指出，公司資產優質，加上管理層一直推進業務，相信股價較資產淨值折讓會隨時間收窄。

郭沒有正面回應回購，但指出近年大股東嘉道理家族以高溢價回購股份，屬於另一大股東放售的問題。至於會否私有化，則由大股東決定，非管理層工作。

另外有股東提議香港半島酒店應盡量利用直升機場的優勢，將遊客送至香港迪士尼樂園。主席米高嘉道理表示，有關提議甚好，會聯絡迪士尼跟進。

股東會另一焦點落在83歲米高嘉道理的退休問題。他表示有交棒計劃，適當的時候會有公布，但只要自身健康許可，仍會繼續目前的職務。他又提到自己的父親94歲才過身，老年時期仍非常活躍。而他兒子斐歷嘉道理肯定會成為家族第四代的主要人物，斐歷亦在公司從事董事多年，所以他相信交棒計劃會取得成功。