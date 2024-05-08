外媒：香港樓市低迷　四大地產商對前景感不安

報道同時引述地產代理指，恒地旗下的中環甲廈項目The Henderson目前的出租率僅有60%，租戶包括佳士得拍賣行、鐘錶品牌Audemars Piguet、私募基金凱雷集團(Carlyle)等。不過，報道認為該項目的出租率不如當初預期，而鄰近興建中的長江中心二期於今年3月的出租率僅得10%。

戴德梁行數據顯示，香港今年首季寫字樓空置率升至19.6%，創8年新高。報道引述高力國際指出，香港甲級寫字樓的租賃市場仍未見底，環球經濟疲弱，不少跨國公司正縮減規模，內地企業亦因預算所限而未有快速進駐。

瑞銀(UBS)表示，中環商業區的寫字樓租金較新加坡Marina Bay高出約35%，預料本港今年住宅樓價仍有5%的下跌空間，認為香港的樓價和寫字樓租金難如過去一樣反彈。

報道稱，本港四大地產商對市場調整不安，部分原因料為有發展商在樓市重大調整前曾大手買地。摩根士丹利估計，以現價計算，發展商的經營利潤率可能會自2022年約40%降至2025年的19%，又認為發展商「不太確定如何預測未來10年樓市市況」，隨着中港兩地經濟更趨融合，未來發展可能會更傾向新界、靠近深圳的地區。