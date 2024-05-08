野村辜朝明：中國資產負債表問題較小　惟房地產問題較大

創立「資產負債表衰退」一詞的野村綜合研究所首席經濟學家辜朝明日前接受內媒訪問時指，人們看到中國及日本有相似之處，是因為房地產泡沫破裂，一旦房地產泡沫破裂，人們意識到他們追逐的是其所說的「錯誤的資產價格，不可持續的資產價格」，這與34年前的日本情況完全相同。

他表示，如果人們不再認為價格會繼續上漲，甚至可能下跌，由於個人負債，就不會想借太多錢。資產價格會下降，但當這種情況大規模發生時，即使個體上，人們做的是正確的決定，整體經濟可能會遭受重創。一旦大範圍內的資產價格泡沫破裂，許多人將透過償還債務來修復資產負債表，即使在零利率下，也很少有人會借錢。因此很多人都在儲蓄，很少人會借貸，經濟就可能開始迅速走弱。

對於中國是否已經在某種程度的資產負債表衰退中，他表示，確實聽說人們不再借錢，有些人開始償還債務，這可能只是人口中的一小部分，比34年前日本發生的情況少。

不過他指，相對於34年前的日本，中國不利的一部分是，日本的泡沫其實只是一個泡沫，但中國的情況是，房地產業多年來一直呈現出巨大的繁榮，現在它佔中國國內生產總值(GDP)的26%。現在房地產業急劇下滑，正快速萎縮，將直接影響GDP。因此，與日本只是一個資產負債表問題相比，中國可能資產負債表問題比較小，但房地產問題比較大。兩者結合起來，對中國也許構成相當大的挑戰。