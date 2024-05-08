豐田預告今年少賺27%　在華業務要捱多幾年

日本市值最大的企業——豐田汽車公布，截至今年3月31日止財政年度，純利飆升1.01倍至49,449.33億日圓(約2,487.13億港元)，為日本首家年度純利突破4萬億日圓大關的製造業公司。然而，由於須投資新能源及人工智能(AI)等，指引明年3月31日止本財年純利會倒退27.8%。

之所以預告盈利大跌，原因是豐田估計，改善職場環境的「人力投資」、用於「增長領域」的開支將分別拖低經營溢利3,800億和3,200億日圓。「增長領域」即純電、氫能等新能源技術，以及打造「軟件定義汽車」所需的軟件和AI等，兩者本財年設備及研發投資會加碼41.66%至1.7萬億日圓。

中國方面，豐田上財年按權益法入帳的合/聯營企業盈利倒退11.83%，原因是「銷售方面等的影響」，單計3月底止季度更按年倒退58.53%，考慮到日圓貶值，用人民幣計隨時更慘。上季豐田在華銷量(豐田加凌志)按年跌1.57%至37.4萬輛，全年亦僅升1.38%至190.2萬輛。

廣汽豐田上月銷量瀉32%

對廣汽來講，更慘的是居然連引以為傲的埃安新能源，上月銷量按年瀉47.94%至2.13萬輛，首4個月按年瀉37.6%至4.88萬輛。合資和自家品牌「攬炒」，廣汽上月汽車銷量按年挫22.62%至17.93萬輛，首4個月按年挫24.11%至40.96萬輛。

豐田財務總監宮崎洋一坦言，某些領域落後中國同業不少，中國業務恐怕要捱多幾年的艱難日子，期望透過增加投資去改變遊戲規則，避免打減價戰。

日產社長內田誠強調不會放棄中國市場，但直言「已更像是生存遊戲」，策略包括兩年內推出5款電動或混能車，並加強與中國業界合作，加快新車開發。

寶馬批評歐盟「搬石砸腳」

另外，德國高檔車廠寶馬上季中國交車量按年跌3.79%至18.76萬輛，並料加碼研發開支、生產與人工成本上漲等會令集團今年全年稅前溢利「微跌」。其行政總裁Oliver Zipse以中國俗語「搬石砸腳」批評歐盟或向中國進口電動車加徵關稅，因為「沒有一輛歐洲車不含中國的部件，沒有中國的資源歐洲搞不了綠色新政。」