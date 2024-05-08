4月山頂南區豪宅總成交金額按月升近1.4倍

美聯方富義表示，根據該行統計，山頂南區於剛過去的4月份共錄得約17宗買賣成交，按月升約3成，成交金額更錄得約17.82億元，較3月約7.55億元，升幅近1.4倍，而全月逾億元成交更錄得約6宗，按月亦上升逾3倍。

若按一、二手劃分，3月份區內未錄得一手成交，但踏入4月份則連錄10宗一手成交，涉及金額更約達9.88億元，而5月至今亦已錄得1宗，暫累錄得約10宗洋房及分層戶成交。

至於4月份區內二手成交則佔約7宗，成交額約7.94億元。更值得留意，受惠豪宅買家入市意欲增加，尤其是超級豪宅亦錄得多宗成交，全月逾億元成交錄得6宗，較3月兩宗上升約3.15倍，當中佔4宗為一手成交。

若以類型分佈，山頂南區4月份錄得的成交中，洋房佔4宗，涉及約9.41億元。至於分層戶佔12宗，成交金額約8.41億元。而指標屋苑中，大潭陽明山莊錄得3宗買賣，而同區紅山半島亦錄得1宗分層戶成交。

租務市場方面，4月份錄得約44宗租務，涉及每月總金額約為514.56萬元，按月分別上升約51.72%及約52.9%。而洋房佔12宗， 10萬元或以上月租的大額成交則佔約24宗，按月均升約1倍。

方氏預期，資金持續流入樓市，加上發展商亦積極推售豪宅新盤，帶動豪宅市場，預期5月份山頂南區成交表現將會向好，豪宅購買力將會繼續釋放。