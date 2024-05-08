第一城兩房劈價售400萬　較10年前買價升值10萬

藍籌上車盤持貨10年「得個桔」，沙田第一城兩房單位，劈價50萬元，以400萬元售出，較原業主2014年入貨價帳面僅升值10萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原潘重允表示，銅鑼灣伊利莎伯大廈C座高層6室，實用面積約536方呎，兩房間隔，享市景，叫價780萬元放盤，以720萬元成交，呎價約13,433元。

●美聯盧浩指，北角半山傲龍軒高層D室，實用面積約578方呎，套三房間隔，近期叫價約1,180萬元，一直租樓的新移民買家因撤辣增加入市意欲，議價後以1,068萬元成交，呎價約18,478元，原業主於2015年6月購入，帳蝕約22萬元。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角富雅花園金桃閣低層C室，實用面積約505方呎，兩房間隔，望樓景，成交價605萬元，呎價約11,980元，單位原先叫價為660萬元，最終減價55萬元成交。

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九龍區

●美聯馬兆鋒稱，何文田富甲半山半山徑22號高層單位，實用面積約1,155方呎，套三房間隔，叫價2,480萬元，放盤約1年，內地客經「高才通」計劃來港，議價後以2,080萬元承接自住，呎價約18,009元。

●香港置業曾家輝表示，長沙灣宇晴軒5座高層D室，實用面積約454方呎，兩房間隔，叫價760萬元放盤兩個月後，獲新買家接洽，議價後減價約40萬元，以約720萬元易手，呎價約15,859元。

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新界區

●世紀21奇豐袁麗詩指，沙田第一城39座中層B室，實用面積約284方呎，兩房間隔，望園景，放盤一個月，叫價450萬元，以400萬元沽出，減價50萬元，呎價約14,085元，原業主於2014年12月購入上述單位，帳面升值10萬元。

●中原關偉豪指，將軍澳居屋英明苑D座低層8室，實用面積約401方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價288萬元，降價至280萬元易手，呎價約6,983元，新買家為外區白居二客。

●世紀21(將軍澳)魏仕良表示，將軍澳居屋富康花園6座中層F室，實用面積約431方呎，兩房間隔，望山景，原業主一星期前放盤，未補價第二市場叫價368萬元，白居二以345萬元承接，一口價減23萬元，呎價約8,005元。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢銀線灣碧沙花園C段單數號屋，實用面積約1,438方呎，套三房間隔，連有雙車位，享內園景，以2,400萬元售出，呎價約16,690元。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山嘉華星濤灣1座低層B室，實用面積約538方呎，兩房間隔，望海景，叫價790萬元，放盤1個月，減價50萬元成交，獲買家以740萬元承接，呎價約13,755元，原業主持貨約4年，帳面損手140萬元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山區本月暫錄約21宗成交，居屋錦龍苑B座高層08室，實用面積約401方呎，兩房間隔，議價後於已補價自由市場價以410萬元易手，呎價約10,224元，原業主於2017年以410萬元購入，帳面平手離場。

●美聯陳少鴻稱，馬鞍山居屋錦豐苑A座中層4室，實用面積約536方呎，兩房設計，區內客議價後，未補價第二市場以418萬元承接，呎價約7,799元。

●中原徐家倫表示，大埔白石角嘉熙5座高層A室，實用面積約463方呎，兩房間隔，叫價約720萬元，議價後以628萬元沽出，呎價約13,564元，原業主於2018年6月以812.3萬元購入，約6年帳面蝕讓約184.3萬元。

●中原楊頌堯稱，大埔翠屏花園B座中層1室，實用面積約262方呎，一房間隔，叫價約318萬元，議價後以280萬元易手，呎價約10,687元，新買家為上車客。

●中原蔡天賜表示，粉嶺及上水4月暫錄約24宗二手買賣，按月增約三成，粉嶺帝庭軒2座中層A室，實用面積約419方呎，兩房間隔，開價約520萬元，以456萬元易手，呎價約10,883元，新買家為上車客。

●中原陳國輝指，粉嶺逸峯5座中層F室，實用面積約457方呎，兩房間隔，叫價約568萬元，議價後以523萬元易手，呎價約11,444元，新買家為上車客。

●利嘉閣羅富欽稱，上水居屋安盛苑高層3室，實用面積約595方呎，三房間隔，區內白居二客睇樓後即與業主進行洽購，最終於未補價第二市場以320萬元成交，呎價約5,378元。

●美聯徐君寶指，元朗合益廣場A座高層2室，實用面積約990方呎，套三房連工人房設計，早前以1,100萬元放售，新買家為同區換樓客，議價後以1,060萬元承接，呎價約10,707元。

●中原伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊賞湖居3座中層E室，實用面積約448方呎，兩房間隔，望街景，叫價420萬元。由於屋苑少有兩房放盤，僅減價18.2萬元，即日以401.8萬元沽出，呎價約8,969元。

●祥益林家倫表示，天水圍居屋屏欣苑B座中層20室，實用面積約447方呎，兩房間隔，獲區內綠表客，見原業主增加議幅，獲減價15萬元，未補價第二市場以435萬元購入自用，呎價約9,732元。

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