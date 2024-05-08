元朗站現樓項目6日內收票7千　暫超購32倍

新盤市場焦點由市區轉至新界，元朗站現樓項目於6日之內累計接獲逾7,000張入票，按首輪發售210伙，暫錄超額認購逾32倍。

●元朗站The YOHO Hub II 6日累錄逾7,000票

●啟德MONACO MARINE連環錄3宗成交

會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，周三(8日)連沽3伙，吸金逾3,094.2萬元。當中，1B座31樓F室，實用面積435方呎，兩房連開放式廚房間隔，成交價1,106.1萬元，呎價約25,428元。同時，低座B座3樓D室，實用面積337方呎，以884.8萬元售出，呎價約26,255元。

●啟德HENLEY PARK三房戶3,293萬元成交

●何文田朗賢峯第IIB期單日售出4伙

●壽臣山洋房項目壽臣山15號周日招標賣1座洋房

●日出康城凱柏峰III連沽兩伙

●何文田VAU Residence上調6伙折扣率

萬科香港發展的何文田VAU Residence，周三(8日)修訂價單，將6伙單位折扣率上調，最高折扣率達38%，個別單位實際減價約18%。以20樓D室為例，屬實用面積210方呎的開放式戶，原先扣減折扣及回贈後售價約543.06萬，現時折實價為445.4萬元，折實呎價約21,210元，減價約97.6萬元或18%。

●長沙灣佳悅調整3伙售價 開放式戶減價3%

●西貢尚林洋房成交價4,500萬元

國際集團及大富控股合作的西貢洋房項目尚林，周三(8日)以4,500萬元售出洋房A，實用面積1,696方呎，連895方呎平台，3,620方呎花園及609方呎天台，附有私人泳池及按摩浴池，連有蓋電單車停車位沽出，成交呎價約26,533元，買家以成交期為315日的付款方法購入，可享成交前佔用許可優惠。該盤提供6座洋房，迄今累沽5座，套現逾2.28億元。

●元朗雨後盡推餘下兩房周六發售

星星地產旗下元朗雨後，最新公布將餘下所有兩房單位推出市場，於本周六(11日)發售。該公司主席及首席執行官陳文輝稱，本周六共推售59伙，實用面積由268至717方呎，折實價介乎383.97萬至1,007.73萬元，折實呎價由11,329至15,666元。項目累計沽出254伙，佔全盤逾75%，套現逾15.4億元。

●黃泥涌藍塘道23-39項目洋房2.5億元沽