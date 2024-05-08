元朗站現樓項目6日內收票7千 暫超購32倍
2024年05月08日 22:03
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新盤市場焦點由市區轉至新界，元朗站現樓項目於6日之內累計接獲逾7,000張入票，按首輪發售210伙，暫錄超額認購逾32倍。
●元朗站The YOHO Hub II 6日累錄逾7,000票
新鴻基地產(00016)旗下元朗站The YOHO Hub II，繼續積極軟銷。新地代理總經理陳漢麟表示，項目首輪銷售累計已接獲逾7,000張入票，按周六將發售210伙計，暫錄超額認購約32倍。當中，A組買家的票源佔逾一半。
●啟德MONACO MARINE連環錄3宗成交
會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，周三(8日)連沽3伙，吸金逾3,094.2萬元。當中，1B座31樓F室，實用面積435方呎，兩房連開放式廚房間隔，成交價1,106.1萬元，呎價約25,428元。同時，低座B座3樓D室，實用面積337方呎，以884.8萬元售出，呎價約26,255元。
●啟德HENLEY PARK三房戶3,293萬元成交
恒基地產(00012)發展的啟德HENLEY PARK，周三(8日)以3,293.3萬元售出1A座28樓A室，實用面積937方呎，屬三房一套連衣帽間及工作間間隔，呎價約35,147元。
●何文田朗賢峯第IIB期單日售出4伙
鷹君(00041)旗下何文田站朗賢峯第IIB期，周三(8日)售出4伙，成交價介乎738.7萬至1,858.6萬元，單日吸金4,980.4萬元。包括6A座9樓A室，實用面積774方呎三房，以1,547.1萬元沽出，呎價約19,988元。發展商指，兩期項目由上月底開售至今，兩周內售出511伙，套現逾63億元。
●壽臣山洋房項目壽臣山15號周日招標賣1座洋房
英皇國際(00163)、中渝置地(01224)及資本策略地產(00497)旗下尚家生活合作發展的壽臣山洋房項目壽臣山15號，周三(8日)上載最新銷售安排，落實周日(12日)起招標發售洋房2號，實用面積12,073方呎屬全盤最大，外連3,841方呎花園及3,156方呎天台，附泳池及升降機。
●日出康城凱柏峰III連沽兩伙
信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及招商局置地(00978)的將軍澳日出康城凱柏峰III，周三(8日)連沽兩伙，共涉及逾2,480萬元。包括3A座33樓B室，實用面積719方呎，屬三房連儲物室間隔，成交價1,240萬元，呎價約17,246元。
●何文田VAU Residence上調6伙折扣率
萬科香港發展的何文田VAU Residence，周三(8日)修訂價單，將6伙單位折扣率上調，最高折扣率達38%，個別單位實際減價約18%。以20樓D室為例，屬實用面積210方呎的開放式戶，原先扣減折扣及回贈後售價約543.06萬，現時折實價為445.4萬元，折實呎價約21,210元，減價約97.6萬元或18%。
●長沙灣佳悅調整3伙售價 開放式戶減價3%
佳寧娜(00126)及宏達控股合作發展，曾於今年3月減價達三成的長沙灣佳悅，周三(8日)修訂價單5號，調整3個高層單位的售價，計及折扣變動後，有開放式單位減價3%。以26樓C室為例，屬實用面積201方呎的開放式戶，定價增至345萬元，折實價為331.2萬元，折實呎價為16,478元，較上月定價低3%。
●西貢尚林洋房成交價4,500萬元
國際集團及大富控股合作的西貢洋房項目尚林，周三(8日)以4,500萬元售出洋房A，實用面積1,696方呎，連895方呎平台，3,620方呎花園及609方呎天台，附有私人泳池及按摩浴池，連有蓋電單車停車位沽出，成交呎價約26,533元，買家以成交期為315日的付款方法購入，可享成交前佔用許可優惠。該盤提供6座洋房，迄今累沽5座，套現逾2.28億元。
●元朗雨後盡推餘下兩房周六發售
星星地產旗下元朗雨後，最新公布將餘下所有兩房單位推出市場，於本周六(11日)發售。該公司主席及首席執行官陳文輝稱，本周六共推售59伙，實用面積由268至717方呎，折實價介乎383.97萬至1,007.73萬元，折實呎價由11,329至15,666元。項目累計沽出254伙，佔全盤逾75%，套現逾15.4億元。
●黃泥涌藍塘道23-39項目洋房2.5億元沽
恒隆地產(00101)的黃泥涌藍塘道23-39項目，以2.5億元沽出29B號洋房，實用面積4,599方呎，呎價約54,360元，較毗鄰洋房2018年做價低約24%，另享共8%現金回贈及30個月管理費優惠。