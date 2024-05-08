首間虛銀參與！富融銀行加入深港跨境數據驗證平台試行

跨境小微企普遍具有股東與企業本身信用高度關聯的特點。富融銀行與內地持牌徵信機構百行徵信有限公司合作，透過平台完成小微企股東自主授權的信用信息跨境驗證，以便利大灣區企業在港分支機構融資。

富融銀行執行董事及行政總裁徐源宏表示，平台上線是大灣區融合發展進入新階段的又一里程碑；非常榮幸作為首批應用場景機構參與平台上線試行。

深港跨境數據驗證平台致力於打造深港兩地新型數字化跨境服務基礎設施。平台基於國產開源區塊鏈底層技術(FISCO BCOS)和分散式數據傳輸協議(DDTP)進行開發，運用區塊鏈不可篡改且可追溯的技術優勢，以數據代碼(即hash values)跨境驗證實現用戶自主攜帶資料的可信驗證。平台自身不做數據原文件的跨境傳輸和儲存，僅基於數據代碼為業務場景機構提供可信驗證服務。

富融銀行表示，下一步將按相關政府及監管機構的指引，合規、安全及有序地深化並拓展平台應用場景，以科技推動普惠金融發展，以解決跨境小微企融資難、客戶體驗欠佳的難題。