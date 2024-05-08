最富有城市榜　香港全球排第9　富翁人數達...

由國際財富移民專家Henley & Partners與國際市場研究機構新世界財富(New World Wealth)合作發布的《2024年全球最富有城市報告》出爐！在流動可投資財富達到或超過100萬美元的百萬富翁(下稱「百萬富翁」)數量方面，美國共有11個城市進入前50名，當中紐約居榜首；其次是中國，共有7個城市進入前50名，當中香港及北京分別排第9及第10位。數據多少反映中國經濟崛起，居民財富增加，兩強競爭愈來愈激烈。

北京首次打入10大

報告指出，香港有14.34萬名百萬富翁，排名按年跌了兩位，在2013至2023年的10年間人數下跌4%；北京有12.56萬名，首次打入首10名位置，10年增幅達90%；上海亦有12.34萬名，位列第11位，10年增長84%。

至於鄰近香港的深圳，百萬富翁有5.03萬名，排第27位，10年增幅達140%，是全球富人增長最快的城市；另杭州有3.16萬名，位列第36位；廣州亦有2.45萬名，排第46位，兩者的10年增幅分別為125%及110%；台北則以3.02萬名居第39位。

首10名中，過去10年間除香港錄得跌幅外，日本東京及英國倫敦分別錄得5%及10%跌幅，位居第三及第5位。反觀美國洛杉磯及三藩市灣區的10年增幅分別為45%及82%。法國巴黎和法蘭西島雖為歐盟最富有城市，惟10年增幅僅12%。

星洲排名升至第4

值得留意的是，星港競爭加劇，新加坡的百萬富翁人數達24.48萬名，名列第4，按年排名上升一位，10年增幅達64%，與香港的排名差距由去年的兩位擴闊至5位。

此外，首5大擁有最多流動可投資財富逾10億美元富翁的城市，按次分別為三藩市灣區、紐約、洛杉磯、北京及上海。