鄧建初：港股連升多日一洗頹風 超值股應往哪處尋？

港股近期出現罕見的九連升局面，令好友們重燃希望。根據觀察所得，於16,000關口位附近做淡的股民，至今仍未肯止蝕的大有人在。

今年初恒指曾衝上17,000心理關口位，正當很多股民認為港股往後表現應會好轉之際，一盤冷水照頭淋，外資沽空盤瘋狂力壓下，恒指大跌至14,794。隨着美股持續上升，市面眾多談論謂港股已死，提議市民將MPF港股基金轉往美股基金。美國繼續打壓中概股，悲觀情緒瀰漫，市場共識港股將會很大機會跌穿去年低位14,597。散戶棄港股而後快，股票加速落入大戶手中。

直至中方官員來港訪問，表示內地將會推出惠港政策，不過股民們仍被當時利淡氛圍所影響，不少從未沾手美股之新丁棄港股轉炒美股。近期美股開始見頂回落，反觀港股谷底大反彈，西降東升情況開始浮現。直至內地正式落實多個惠港政策出台，港股如脫韁之馬，噴井式九連升至上周五的18,475，一舉收復多年未見的牛熊分界線。

恒生指數雖然氣勢如虹，更升破頭肩底頸線，量度升幅可見19,479或以上，但外圍因素變數多，仍應小心行事，設定跌穿牛熊分界線作為退守之路，以防萬一。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)