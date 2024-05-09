內房流動性受壓 萬科擬22億拍賣深圳灣地皮
2024年05月09日 05:30
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多家中資房企均面臨流動性壓力，萬科企業(02202)擬售位於深圳灣超級總部基地一幅地皮，該地皮「T208-0053號」使用權已於深圳公共資源交易中心上架，以掛牌方式公開轉讓，起拍底價約22.35億元(人民幣‧下同) ，將於本月27日競拍。
比起2017年12月萬科以31.37億元投得的高價，若以是次底價計，即以七折「蝕本價」轉讓。萬科對內媒回應稱，掛牌轉讓該地皮，是堅決推進瘦身健體一籃子方案的落地舉措之一。該地皮原計劃用作當地員工辦公室使用，惟鑑於目前產業情勢已發生重大變化，擬對該項目進行整體轉讓，減少非主業資產對資金的佔用。
富力地產(02777)昨亦公布，就今年2月提出擬以一港元的象徵式代價，向中渝置地(01224)主席張松橋拋售持有英國倫敦項目的富力國際地產投資悉數股權，及逾90億元的待售貸款一事，所有條件已獲達成或獲豁免，且完成非常重大出售已於昨日落實。完成後，富力國際地產投資不再為集團附屬。
碧桂園傳求助中債增進償息
碧桂園(02007)方面，上月對多筆境內公司債本息兌付二次展期後，外媒報道，該企正尋求國企中債信用增進公司的幫助，以支付周四到期的兩期票據利息。作為首批獲得中債增進擔保支持的房企之一，去年其全資附屬碧桂園地產發行本金額分別為8億元及9億元中期票據，就是由中債增進提供全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保，票據付息日即將到期，總計6,595萬元。
另外，合生創展(00754)4月單月總合約銷售金額為錄約15.1億元，其中物業合約銷售14.22億元 ，按年跌4.73%及9.71%。