鄧聲興：中國神華盈利有望續升　阻力位38元

值得注意的是，集團成功避免了現貨市場的大幅下挫；外部每噸平均銷售價格按年跌10%至598元，而年度合同煤炭銷售混合比例為82%。2024年營運現金流的估計為800億元，預計派息比率可能過80%，這意味着股息收益率為9%。

集團公布2024年3月份主要營運資料，3月商品煤產量2,820萬噸，按年增長3.3%；煤炭銷售量4000萬噸，按年增長2%。1至3月，集團商品煤產量8,130萬噸，按年增長1.5%；煤炭銷售量1.171億噸，按年增長8.8%。第一季度集團實現營業收入876.47億元，按年增長0.70%。集團煤炭盈利穩定性強，電力業務新投運的火電裝機有望持續貢獻增量，預計集團2024至2026年歸母淨利潤有望持續上升。股份阻力位38元，支持位31元。

香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為香港股票分析師協會主席及筆者未持有上述股份)