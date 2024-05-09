耀才許繹彬：港股大漲小回 京東走勢值得留意
2024年05月09日 09:43
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（中新社圖片）
耀才證券(01428)執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股在五一黃金周後，大部分投資者均認為，長假後復市可能會呈現沽壓，但隨着內地五一長假後復市明顯造好，加上美股開始止跌回升，儘管港股升勢有點含蓄，但周一(6日)仍能升市收場，令港股最終能締造出十連升，更創6年來最長升浪，十連升的交易日內合共飆升2,354點，點數當然令投資者收貨。
此種令人歡喜若狂的情景，對上一次已經要數到2018年，當時出現九連升現象。有人認為恒指在現時如此低迷情況下，挑戰史上最長的14天升浪亦不足為奇。不過，隨着周二(7日)恒指微跌後，連升局面宣告終結，即使終結，但其實今次升浪總算對一眾對港股不離不棄的投資者有所交代。周二後的兩個交易日，恒指走勢明顯出現疲態，加上外圍缺乏實質消息，進而作出調整，但其實只是從高位回落300多點。
筆者認為，港股確實由4月的低位16,044點起，只用10個交易日便直線上升至18,638點，點數足足有2,594點之多。急升主因除內地出招挽救港股外，還有內地A股持續造好，在齒輪效應下，港股跟隨上升。箇中原因相信是以上兩個地方的股市不論市值或升幅，與其他地方相比均是非常滯後，從而令兩地股市一旦穩定下，便會吸引久違的外資重臨。
惟港股升幅在短短10個交易日便有16%，上海A股就只有4%，原因相信是港股除本身低殘外，當中不乏內地有名氣的科技龍頭股，即ATMXJ等科技股，如騰訊(00700)、美團(03690)及小米(01810)。
在昔日港股輝煌時，此類在內地沒有上市、而在港上市的股份，當時均是外資垂涎三尺的對象；如今港股有所復甦下，外資捲卷土重來時，相信亦是先向這類股份埋手，過去在1,600多億港元成交時，這類股份高踞在成交榜三甲之列。再者，當北水力度加大時，此類反彈力強的港股通分子亦是其首選對象。在雙重發功下，此類藍籌比重頗高的中堅分子因而帶動港股的升幅比A股為多，亦屬正常。
談回港股，在十連升及升穿18,500點後，在A股及美股同時轉靜下，港股開始調整及呈現膠着，令成交有所回順，但慶幸港股在調整近300多點下，成交仍有約1,200億元，暫可用大漲小回來形容。儘管現階段市場上普遍認為，外資已重臨港股，雖然這說法一定有數據支持，但外資是對港股作出短線或長線投資，仍有待大成交能否持續才可確認。
因此，建議先留意10天線(約17,974點)能否企穩，如希望在A股重拾升軌下，能令港股在成交配合下，可能會有機會再有力挑戰18,638點的高位；值得留意的股份，相信亦是先選擇反彈力極高的ATMXJ，當中的京東集團(09618)在上回升浪有感走勢仍較含蓄，投資者不妨留意。