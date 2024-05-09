港交所望引入沙特新資金提振股市　中企有興趣投資中東

報道引述分析師表示，最近會見香港、上海及北京的投資者及公司，並指 「當你與中國企業交談時，會聽說客戶有興趣及正設法在中東投資」。

是次會議焦點集中在港交所的最新戰略，以吸引新投資者來取代歐美投資者，原因是在地緣政治緊張局勢加劇之際，這些投資者可能不敢在中國開展業務。

沙特方面也明確表達訴求，以與中國建立更緊密關係。據沙特2030年願景議程，王儲穆罕默德·本·薩勒曼(Mohammed bin Salman)正致力增加外資持股，並增加公開交易股票的流動性。