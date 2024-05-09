港交所望引入沙特新資金提振股市 中企有興趣投資中東
2024年05月09日 12:25
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沙特證交所集團(Saudi Tadawul Group)與港交所(00388)周四(9日)舉辦論壇，外媒報道，香港正向沙特阿拉伯尋求新資金，以應對股市面臨的挑戰。
報道引述分析師表示，最近會見香港、上海及北京的投資者及公司，並指 「當你與中國企業交談時，會聽說客戶有興趣及正設法在中東投資」。
是次會議焦點集中在港交所的最新戰略，以吸引新投資者來取代歐美投資者，原因是在地緣政治緊張局勢加劇之際，這些投資者可能不敢在中國開展業務。
沙特方面也明確表達訴求，以與中國建立更緊密關係。據沙特2030年願景議程，王儲穆罕默德·本·薩勒曼(Mohammed bin Salman)正致力增加外資持股，並增加公開交易股票的流動性。
現時香港投資者可透過南方東英沙特ETF(02830)投資沙特市場，為亞洲首隻此類交易所買賣基金。南方東英資產管理副首席執行官Melody Xian指，公司正與資產管理公司合作，以獲得監管部門批准該ETF在上海作交叉上市，預期在今年下半年進行。她提到，中國投資者意識到中東的機遇，不過對於大多數投資者而言，難以把沙特與其他市場區分。