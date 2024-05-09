陳翊庭：港交所準備就緒　安排香港沙特企業及投資者交流

她提到，沙特「2030願景」計劃，加上當地資本市場發展快速，而且中東的基金對中資企業感興趣，特別是新經濟項目，也為香港帶來發展機會。

她指出，亞洲首隻沙特交易所買賣基金(ETF)去年在港上市，能讓香港投資者更了解沙特市場，而自產品上市以來，其資產管理規模(AUM)錄顯著增長，可見市場反應正面。港交所去年9月將沙特交易所納入認可證券交易所名單，是兩地加強合作重要一步，能為兩地企業到對方市場上市提供基礎。

另外，她指，今次活動是對方首次在海外舉行旗艦論壇，有過千人登記，早上有超過400人出席，當中一半從中東專程來港。另外，活動將會做「媒人」，為香港投資者提供接觸沙特企業機會，在主會場外，舉行超過300個單對單會議，撮合多方投資者及企業。