馬雲20年前舊帖重新公開　預言電商最大收益者係...

馬雲當時預測2004年後續的電商行業，「未來2至3年內網上開店，網上購物，網上銷售將會成為我們生活中很重要的一部分。作為一個未來的新興產業，我認為今天最重要的不是賺錢而是經驗的積累。」

他提到，淘寶誕生9個月來，幾乎天天來論壇，論壇給了他很多的快樂，也給了店小二們很多的機會去改進自己的工作。

馬雲今年4月在阿里內網發表題為《致改革 致創新——寫在阿里重組一周年》的帖子，他當時指，「我相信，三年後的電商肯定不是今天最熱門的電商......重要的不是今天要趕上誰，而是想一想明天的電商應該如何提升消費體驗......AI時代剛剛到來，一切才剛開始，我們正當其時！」馬雲4月在阿里內網發表的帖子似乎與20年前的舊帖相呼應。