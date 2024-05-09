滙豐林慧虹：香港可擔任中國和沙特兩地投資的橋樑角色

滙豐香港區行政總裁林慧虹出席一論壇時表示，中國和沙特阿拉伯的經濟聯繫日益深厚，作為國際金融中心，香港在促進內地和沙特之間投資上擔當重要的橋樑角色，當中的機遇不單是股票和債券投資，亦包括分散投資組合和對沖風險等需要。香港的資本市場更可提供人民幣作為另一種結算貨幣，用於商品期貨交易，以及為外國公司提供一個吸引中國資本的平台等。

林周四(9日)出席港交所「香港–沙特資本市場論壇」，稱中沙兩地的合作亦不再只限於石油和基礎設施；沙特正在尋求中國跨國公司在製藥、綠色能源、電子等領域的服務方案。同時，亦有不少香港及內地企業會到中東╱沙特發展，客戶過去主要需要融資解決方案，例如銀行擔保。

對該行而言，沙特及中國之間的經貿往來，為業務發展最快的範疇之一，該行在沙特有70多年歷史，提供全面的投資銀行服務，為當地擁有最大債務╱股票資本市場業務、併購、 項目融資團隊的國際銀行。在未來發展方面，香港為領先的綠色金融中心，擁有大量ESG基金，發行亞洲超過三分之一的綠色及可持續債券等，香港於這方面的優勢，可配合沙特實體經濟活動轉型所需。