港置調查：逾半受訪者料未來1年樓市平穩向好

香港置業行政總裁馬泰陽表示，該行於今年4月底進行客戶置業意向調查，有逾半受訪者(即約51.7%)認為未來一年的樓市走勢平穩向好，佔比創1年新高。撤辣後樓市反彈，反映撤辣有助市民重建樓市信心，利好物業交投。若息口回落，樓市購買力料將進一步釋放，料新盤第二季的成交量達5,500宗，按季升約14%，而二手方面，第二季的成交量約11,000宗，按季升約7%。

該行研究部董事王品弟稱，上述調查成功收回277份有效問卷，根據調查數據顯示，近6成(約59.6%)受訪者在樓市「全撤辣」後置業意欲增加，約27.1%受訪者認為沒有影響，而置業意欲減少的受訪者則有約13.4%，反映「全面撤辣」普遍增加買家入市意欲。

另外，有約57%受訪者傾向選購一手新盤，比例按季增加約11.5個百分點，當中有近4成半受訪者認為新盤價錢吸引，其次為鍾情物業樓齡新，佔比逾3成(約31%)。

受訪者購買物業用途的比例當中，上車及換樓的比例為約33.2%及約33.9%，分別按季下跌約1.6個百分點及約6.8個百分點，而投資比例則按季上升約8.4個百分點至約32.9%，重返3成以上水平，比例創7季新高，反映撤辣後樓市轉旺，投資者增加，而「西餅客」亦重現蹤影。

調查亦發現，有超過9成(即約92.1%)受訪者冀入市「私人住宅」，創1年新高。王氏認為，主要因為發展商以貼市價推盤，一手新盤價錢貼近資助房屋，加上資助房屋設轉讓限制，令資助房屋的優勢大幅減少，促使許多準買家紛紛轉投私人物業市場，進一步帶動一手私宅成交。

二手方面，新進屋苑近年備受追捧，有逾5成(即約54.9%)的受訪者示希望購買樓齡10年或以下的物業，是自2018年有紀錄以來新高。