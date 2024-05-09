「股神」有份投資的日本5大商社　點解去年普遍賺少咗？

外媒報道，「股神」巴菲特都有興趣投資的日本五大商社，究竟去年業績表現如何？對不對得起「股神」的期望？

5大商社分別為伊藤忠商事、丸紅、三菱商事、三井物產及住友商事，上述5企2023年度(2023年4月至2024年3月)業績於周二(8日)出爐，由於受資源價格下跌影響，除伊藤忠商事外，其他4間的盈利都錄得跌幅。

報道指，住友商事的盈利跌幅最大，去年純利挫31.7%至3863億日圓(196.83億港元)，大跌原因是該企位於馬達加斯加的鎳項目等計提錄1,500億日圓(76.43億港元)減值。

跌幅第二位是三菱商事，去年盈利減少18.4%至9,640億日圓(491.20億港元)；再來是丸紅，盈利減少13.2%至4,714億日圓(240.20億港元)；而三井物產盈利減5.9%至1.0636萬億日圓(541.95億港元)。

而伊藤忠商事因為在紡織及食品等領域具優勢，受資源價格影響較細，成為5大商社中，唯一去年盈利沒有下滑的公司，2023年伊藤忠商事盈利年增0.2%至8017億日圓(約新台幣1653億元)。