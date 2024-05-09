大型證券行每月100萬租旺角地舖　月租較高位跌逾5成

踏入5月，市區街舖出現新一輪租戶洗牌潮，惟租金仍未見起色。由資深投資者黎永滔持有的旺角亞皆老街67至69號地下，原由時裝店租用，最新獲大型證券行承租，消息指，每月租金約100萬元，較高峰期月租大幅低逾50%。

據了解，上述證券行租用的地舖建築面積約1,800方呎，租期約3年，平均呎租約556元。是次暫未連同閣樓租用，閣樓面積約1,000方呎，若租用每月租金多約20萬元。

該物業之前連同閣樓由內地金行老鳳祥租用，月租於2015年時曾高達220萬元，但該商戶於2021年中遷出，於其後約3年間，以每年續約形式，先後短租予售賣燕窩等的補品店及本地時裝店，每月租金約40萬元。現時單以地舖最新月租金作比較，較高位低約120萬元，差幅約55%。

黎永滔確認已租出上述地舖予國際大型證券行，並指原先計劃連同樓上單位重建，惟接獲該大型證券行以長租約形式租用，遂暫緩有關計劃。他指出，現時舖位市場較疫情期間已明顯復甦，佔約七至八成為餐飲業新租戶，其餘亦有運動用品店等，新租戶不少為內地品牌。

他預期市場舖位經過一輪消化後，明年會吸引歐洲大型品牌落戶，現時已有少量鐘錶店進駐市場。不過，舖位租金走勢方面，黎預期需要兩至三年時間，商舖租用才可返回高峰期的一半。事實上，其持有的銅鑼灣景隆街全幢鋪位，去年亦以約80萬租予大型證券行，呎租約182元。