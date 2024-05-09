瀚亞投資︰47%企業視重塑供應鏈為首要目標

全球貿易趨勢的變化在推動企業重塑供應鏈。有研究顯示，47%企業領袖將「重新平衡及增強供應鏈韌性」，視為關鍵業務首要任務優先事項。

瀚亞投資委託羅兵咸永道新加坡編製白皮書，評估全球供應鏈轉變造成的影響，調查了150名資深商業領袖，涉及北美、歐洲及亞洲不同的行業，發現企業對於重組供應鏈的渴求相當迫切。

其中，有75%受訪者認為，未能重新平衡供應鏈構成的潛在盈利損失，將高於重新平衡的成本；視乎不同行業而定，假如未能重新平衡供應鏈，將使公司在未來十年面臨19%至24%的利潤損失風險。

超過四分之一(29%)受訪商業領袖認為，供應鏈重新平衡能夠降低要素成本，企業有機會從中受惠。成本高昂及缺乏能力被視為當前供應鏈重新平衡的最大障礙。受訪者將策略夥伴(79%)及併購(51%)視為重新平衡供應鏈的首選方式。

瀚亞投資認為，隨着供應鏈日趨多元化，預計印度、東南亞、墨西哥等市場的重要度將會提高。然而，這些市場目前在全球及地區的股市指數中，只佔很小的權重。多數指數亦往往偏向獲廣泛持有的大型股，故投資者的新興市場持倉可能需要考慮採取更具針對性的方針，以捕捉市場機遇。