姚嘉仁：港交所與沙特交易所屬高度互補　促市場增長

他指出，港交所和沙特交易所均認為雙方的市場及所扮演的角色，屬高度互補，而且具良性競爭，有助促進市場增長及合作。

他提到，近年中國正經歷許多轉型，包括「新質生產力」，並深深影響未來，而沙特「2030願景」計劃亦圍繞着轉型、多元化，認為兩地的機遇亦是高度互補，為投資者帶來機會。

至於香港在當中有何優勢，他指出，本港擁有多元化的投資產品生態系統，包括股票、交易所買賣基金(ETF)、結構性產品、固定收益產品等，而與中國互聯互通的機制，讓香港的投資化更多樣化。

他強調，交易所會遵循市場的關鍵需求趨勢發展，並確保市場穩健，又重申進一步擴大互聯互通是港交所一直的目標及努力方向，相信中國證監會早前公布ETF通擴容等5項措施，將為市場帶來更多機遇。