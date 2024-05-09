沙田第一城三房售618萬　呎價13703元

藍籌屋苑減價吸客，沙田第一城三房單位，放盤1個月，累減32萬元，以618萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角寶馬花園2座高層A室，實用面積約472方呎，三房設計，叫價828萬元，大幅減價148萬，以680萬元成交，減幅約18%成交，呎價約14,407元。

●世紀21溢榮郭少玲表示，筲箕灣居屋東霖苑中層3室，實用面積約607方呎，三房間隔，早於2021年8月放盤，未補價第二市場叫價638萬元，期間多番減價，今年2月調整至458萬元，白居二買家終以430萬元購入，累減208萬元，呎價約7,084元。

●美聯陳啟駿稱，大坑上林2座中層A室，實用面積約788方呎，套三房間隔，以約1,918萬元易手，呎價約24,340元，同類型單位去年10月曾以約2,100萬元成交，新成交低約182萬元。

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九龍區

●香港置業曾家輝表示，旺角奧坊．曉岸1座極低層單位，實用面積約182方呎，開放式連大平台設計，叫價約350萬元放盤約3個月，減價約10萬元，以約340萬元易手，呎價約18,681元，約8年帳面虧損約63.4萬元。

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新界區

●世紀21奇豐吳元利表示，沙田第一城31座高層E室，實用面積約451方呎，三房間隔，望園景，單位放盤1個月，開價650萬元，累減32萬元，減幅約4.9%，以618萬元成交，呎價約13,703元。

●中原侯惠良指，沙田及大圍5月暫錄約20宗二手買賣，按月減少約15%，其中沙田全輝中心B座中層8室，實用面積約287方呎，兩房間隔，叫價約360萬元，議價後以310萬元易手，呎價約10,801元。

●中原黃宏超表示，東涌5月暫錄得9宗二手買賣，東環3A座高層8室，實用面積約378方呎，一房連書房間隔，叫價485萬元，減價25萬元，以460萬元易手，呎價約12,169元。

●中原伍耀祖指，天水圍嘉湖山莊景湖居10座高層E室，實用面積約446方呎，兩房間隔，叫價430萬元，屋苑少有兩房放盤，上址放盤僅5日，減價10萬元即獲承接，420萬元成交，呎價約9,417元。

●祥益袁思賢稱，天水圍居屋天頌苑L座高層4室，實用面積約506方呎，兩房間隔，區內白居二中籤者，獲減價5萬元，未補價第二市場以345萬元購入，呎價約6,818元。

●中原蔡天賜稱，上水中心1座中層C室，實用面積約330方呎，兩房間隔，叫價約420萬元，日前以380萬元易手，呎價約11,515元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐張翠珊表示，馬鞍山居屋錦豐苑C座高層14室，實用面積約431方呎，兩房間隔，望海景，未補價第二市場叫價535萬元，放盤長達兩年半，以398萬元沽出，累減137萬元，減幅約25.6%，呎價約9,234元。

●世紀21奇豐趙詠欣指，馬鞍山迎海‧星灣御22座高層C室，實用面積約489方呎，兩房間隔，放盤1個半月，叫價780萬元，減62萬元，以718萬元獲買家承接，呎價約14,683元。

●世紀21奇豐胡佩碧稱，馬鞍山曉峯灣畔4座高層H室，實用面積約635方呎，三房間隔，望山景，放盤4個月，叫價690萬元，最終減價23萬元，以667萬元成交，減幅約2.3%，呎價約10,504元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山5月暫錄約27宗買賣，迎海．星灣21座高層B室，實用面積約546方呎，兩房間隔，議價後以860萬元易手，呎價約15,751元，新買家為用家。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山居屋錦泰苑B座高層2室，實用面積約650方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價約668萬元，以647.8萬元易手，呎價約9,966元。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢濤苑第7座中層戶，實用面積約817方呎，套三房間隔，望池景，獲買家零議價以880萬元連車位購入，呎價約10,771元，屬低市10%，成交價重回歸9年前價位。

●美聯黃麗貞表示，將軍澳居屋彩明苑A座中層1室，實用面積約650方呎，三房間隔，叫價660萬元，放盤約半年，獲外區客洽詢，睇樓1次，議價後於未補價第二市場價以600萬元易手，呎價約9,231元。

●中原關偉豪表示，將軍澳維景灣畔5月暫錄兩宗買賣，包括15座中層D室，實用面積約543方呎，兩房間隔，叫價780萬元，現降價至743萬元易手，呎價約13,683元。

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