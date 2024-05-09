新盤交投氣氛驟降 周四僅錄7宗一手成交
2024年05月09日 21:29
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新盤交投氣氛驟降，周四(9日)暫僅錄約7宗一手成交，為今年2月底樓市撤辣至今首度錄得單日交投量跌至個位數。
●元朗站The YOHO Hub II首輪截收至少8,700票
新鴻基地產(00016)旗下元朗站The YOHO Hub II，首輪銷售於周四(9日)晚上8時截票。市場消息指，核數仍在進行中，初步估算於7日內收得逾8,700張入票，市場反應熱烈，按周六(11日)首輪發售210個單位計，錄得超額認購逾40倍。據了解，項目現樓示範單位參觀人潮絡繹不絕，累計錄得逾3.5萬人次。
●港島南岸第3B期Blue Coast 4伙加價
長實集團(01113)旗下香港仔黃竹坑站港島南岸第3B期Blue Coast，周四(9日)修訂價單5號，上調4個3房單位的定價，加幅介乎3至5%。長江實業營業部助理首席經理楊桂玲表示，是次提價仍屬温和加幅，還未到成本價，相信餘下單位仍會陸續於短期內調整售價及優惠。是次加價的單位有3伙屬於2A座中高層B室，實用面積773方呎三房，加幅統一為3%。
●啟德天瀧三房成交價3,306萬元
由恒基地產(00012)及會德豐地產等6大發展商合作發展的啟德天瀧，周四(9日)錄得三房單位成交。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，最新招標售出2座21樓B室，實用面積1,002方呎，成交價3,306萬元，呎價約32,994。全盤開售至今累售59伙，套現逾25.4億元。
●坪洲寶翠灣1號現樓單位首曝光
新藝控股旗下位處坪洲，原屬出租物業的寶翠灣1號，周四(9日)首度開放3個現樓示範單位予傳媒預覽。該公司執行董事陳思遠表示，項目受惠於政府全面撤辣措施，買家稅項大幅減少，交投加快。該盤至今已累計沽出9伙，套現近1億元，將於短期內展開新一輪銷售部署。最新曝光的連家具示範單位包括5號屋，為實用面積1,438方呎的海景花園別墅。
●啟德維港1號周日重售9伙
中國海外發展(00688)旗下啟德維港1號，新近錄得9宗終止交易，涉及的交易總額逾1億元。發展商隨即上調該批單位折扣率，變相減價，並安排於周日(12日)重新發售。該批單位最新折實售價811.5萬至903.8萬元，折實呎價由17,102元起。以2B座10樓J室為例，實用面積451方呎兩房，最新折實售價828.5萬元，折實呎價18,370元，較3年前的折實售價低約24%。
●沙田名日‧九肚山四房1,868萬元沽
長實集團(01113)旗下沙田名日‧九肚山，周四(9日)錄得四房單位成交。長江實業營業經理詹勳榮表示，最新售出第2座9樓A室，實用面積1,213方呎，向東南，享有泳池景及沙田海景，成交價1,868.3萬元，呎價約15,402元。消息指，買家於附近學府工作，心儀項目鄰近上班地點。
●旺角Elize Park首錄終止交易
樂風集團旗下旺角洗衣街Elize Park，周四(9日)首錄終止交易個案。涉及的單位為15樓B室，實用面積243方呎，一房間隔，原本於今年3月以逾595萬元售出，呎價約24,486元。發展商曾指，上述已終止交易單位及另外5伙單位，由同一組大手客以公司名義斥資逾4,522萬元購入，當時6伙單位的成交價介乎逾595萬至逾846萬元。
●何文田朗賢峯第IIB期錄兩宗交易吹告
鷹君(00041)旗下何文田站朗賢峯第IIB期，首錄交易告吹，涉及兩伙。包括第6A座9樓A室，實用面積774方呎，三房間隔，上月27日以1,584.8萬元沽出，呎價約20,475元。另一伙為第6A座27樓B室，實用面積760方呎的三房戶，原本以1,814.3萬元成交，呎價約23,872元，兩宗交易於簽訂臨時買賣合約後再有進展。