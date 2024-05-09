新盤交投氣氛驟降　周四僅錄7宗一手成交

新盤交投氣氛驟降，周四(9日)暫僅錄約7宗一手成交，為今年2月底樓市撤辣至今首度錄得單日交投量跌至個位數。

●元朗站The YOHO Hub II首輪截收至少8,700票

●港島南岸第3B期Blue Coast 4伙加價

●啟德天瀧三房成交價3,306萬元

●坪洲寶翠灣1號現樓單位首曝光

新藝控股旗下位處坪洲，原屬出租物業的寶翠灣1號，周四(9日)首度開放3個現樓示範單位予傳媒預覽。該公司執行董事陳思遠表示，項目受惠於政府全面撤辣措施，買家稅項大幅減少，交投加快。該盤至今已累計沽出9伙，套現近1億元，將於短期內展開新一輪銷售部署。最新曝光的連家具示範單位包括5號屋，為實用面積1,438方呎的海景花園別墅。

●啟德維港1號周日重售9伙

●沙田名日‧九肚山四房1,868萬元沽

●旺角Elize Park首錄終止交易

樂風集團旗下旺角洗衣街Elize Park，周四(9日)首錄終止交易個案。涉及的單位為15樓B室，實用面積243方呎，一房間隔，原本於今年3月以逾595萬元售出，呎價約24,486元。發展商曾指，上述已終止交易單位及另外5伙單位，由同一組大手客以公司名義斥資逾4,522萬元購入，當時6伙單位的成交價介乎逾595萬至逾846萬元。

●何文田朗賢峯第IIB期錄兩宗交易吹告