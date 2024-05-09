美股3大指數偏軟　Airbnb挫近7%

美股3大指數早段偏軟，道指跌26點，報39,029點；標指跌4點，報5,182點；納指跌33點，報16,269點。港股夜期報18,587點，升68點，高水49點。

民宿租住平台Airbnb公布了首季度業績，於截至3月底止一季內收入按年增長17.82%至21.42億美元，純利按年增長1.25倍至2.64億美元，勝過市場預期。不過，市場似乎更在意公司對本季的業績指引遜色，拖累其股價於周四早段曾跌6.88%。

分析員則堅持看好，認為該公司接下來仍會受到巴黎奧運會帶動的需求提振，全年收入增長有望達到14%。

半導體板塊繼續受惠於周期復甦，英國晶片設計架構專利公司Arm上季收入按年增長46.6%至9.28億美元，按非公認會計準則(Non-GAAP)的經調整純利3.76億美元，按年大增19.88倍。不過，該公司對本季度的業績展望相當保守，預測收入介乎8.75億至9.25億美元，相當於出現按季倒退。

在高估值的基礎下，Arm保守的業績指引觸發股價大跌，周四美股早段一度曾挫6.4%。雖然行政總裁Rene Haas再三強調人工智能(AI)帶來的需求有利公司實現業務增長，但市場顯然不收貨。展望2025財年(截至3月底止年度)，該公司估計收入介乎38億至41億美元(約296億至319億港元)，以中位數計相當於按年增長22.17%。