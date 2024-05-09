洲際航天科技醜聞不絕　名人董事頻跳船

更令人側目的是，大股東、主席兼行政總裁文壹川(SUN Fengquan)2022年6月8日透過聯交所公告宣稱自己對公司未來前景及增長充滿信心，計劃以自有財務資源增持公司已發行股份不超過5%，現實卻是當日開始大約7個月內減持公司已發行股份接近30%，估計套現約6.21億元，彈弓手講一套、做一套，玩殘股民。

【兩年半蝕逾4億 分部負債飆】

文氏對外宣稱對公司有信心，現實卻是截至2023年底止的兩年半內，即股份在聯交所的名稱正式帶有「航天科技」以來，虧損持續擴大，累蝕逾4.14億元人民幣。一直吹噓的航天業務去年仍是「斗零」收入都沒有，部門負債卻飆42.66%至5.59億元人民幣，期間說甚麼去扼住紅海咽喉的東非國家吉布提發展國際商業太空港，也是泡湯收場。一名宣稱準備去中港監管機構控告洲際航天的投資者表示，吉布提「項目」合作方之一達之路集團的創始人何烈輝已和洲際航天斷絕來往。

公司業務一事無成，年年巨虧，但文壹川2022年的薪酬增加近81%，2023年又再加多約23%，公司高層自肥，但小股東就一殼眼淚！

【上周賤價配股籌4500萬】

持續虧損令公司財務狀況每況愈下，洲際航天得向多家金融機構「撲水」但不果，遂於去年向澳洲金融巨頭麥格理發行一筆條款獨特的可換股債券，抵押品居然是公司按債券借的本金，事關除此以外無更好選擇，麥格理不行使換股權，洲際航天不會取得融資。這筆債券今年到期，可是時過半年多，已行使的換股權僅約兩成，換言之發債也拿不到足夠的錢。於是到了上周四，公司又宣布大折讓近兩成配股集資約4,500萬元，但對比可換股債券的本金可謂杯水車薪。

遇上這樣的「舵手」和經營狀況，難怪麥格理老早表明無意做洲際航天的長期股東。這家公司喜歡拉攏國際專家，以及遠比文壹川「有頭有臉」的政商名人做董事，但陸續有人以不同理由離任，包括曾任該企獨立非執行董事的前律政司司長袁國強和前財經事務及庫務局局長陳家強，近日輪到上任獨立非執行董事半年都無的滙豐銀行前主席艾爾敦請辭，且令公司的獨立非執董人數未能符合上市規則的要求。

了解洲際航天帳目的公司核數師羅兵咸永道會計師事務所亦於日期為2024年4月30日函件中表明，決定不再於應屆股東周年大會上接受續聘為公司的核數師，6月25日股東年會結束時，其當前任期屆滿後便會退任。

【流動負債高 港處所欠租】

羅兵咸迄今已服務公司超過7個財政年度，洲際航天的前身恒達科技也是由其核數。洲際航天今年3月27日刊發的業績公告就包含羅兵咸的「非標準報告」，大意是該企去年12月31日的流動負債超過流動資產近3.4億元人民幣，現金及現金等價物僅約7,000萬元人民幣；又於各種合約及其他安排項下有重大資本開支承諾，且本港總辦事處和航天業務的場所於今年至3月27日有拖租情況，「該等情況」可能會對集團持續經營的能力構成重大疑慮。公司這樣發展下去，核數師和獨立非執董及早走人劃清界線的動機實不難理解。