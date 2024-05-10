東方日報B2：美制裁效用微　華進出口彈起

內地4月外貿數據均見改善，有分析指最差時間已過去。

中國4月進出口雙雙恢復增長，尤其是進口以美元計價大升8.4%，單月增幅為1月後最勁，盡掃內需委靡不振的陰霾，提振景氣。值得留意的是，備受美國打壓的外貿產品明顯提速，首4個月內地汽車出口量價均增逾兩成，自動數據處理設備及其零件的進口金額更狂飆49.9%，一定程度反映美國的制裁作用不大。

綜合分析指，全球各地人工智能(AI)競賽對華外貿數據的影響持續凸顯，樂觀一派視外貿反彈為最差時間已過，惟國際貨幣基金組織(IMF)警告中美冷戰倘升級，將致全球經濟損失7%。

中國海關總署周四公布的數據顯示，4月整體出口值按年增1.5%，成為一大亮點，因扭轉了3月意外下降7.5%的局面，單計4月貿易順差723.5億美元，也遠高於3月的585.51億美元。野村證券認為，出口轉升主要是去年同期的高基數效應消退帶動，故料5月出口將進一步擴大升幅；而進口強勢則反映內地步入科技升級周期。例如，向中國進口的貨源地之中，首4個月來自第四大貿易夥伴南韓的進口貨值，以人民幣計價按年升15.2%，比首季升多2.4個百分點。

野村續指，由於AI晶片需求旺盛，科技持續發展，來自大多數亞洲經濟體的進口顯著改善。單計4月，中國進口的集成電路數量就按年攀升兩成，比3月增6.1%為多。

ING銀行亦指，內地進口強勢主要集中在數個類別，包括上述的自動數據處理設備及其零件、集成電路。但今年截至4月為止，許多其他進口產品類別仍面臨收縮，如農產品進口較去年同期下降8.7%，煤炭跌11%，化妝品更挫15.4%。

該行又稱，東盟對中國的重要性持續增長。按中國貨出口目的地劃分，首4個月輸往第一及第三大貿易夥伴東盟及美國，以人民幣計各增10%及2.4%，均較首季升幅擴大；對第二大貿易夥伴歐盟的出口跌幅亦收窄至1.5%，意味對3大貿易夥伴的出口也有改善。中方領導人在歐洲之行強調改善貿易關係，是否有助於在未來數月實現復甦，還有待觀察。

不過，最近歐盟矛頭直指的中國汽車，在4月出口繼續大爆發，錄55.6萬輛，再創單月新高，比去年同期增約三成。然而，勞工密集產品出口轉跌，4月服裝、玩具等產品出口額受壓，業界憂慮或反映工廠供應鏈轉移東南亞的替代效應。

中美貿易風險也不容忽視，IMF第一副總裁Gita Gopinath對外發表講話表示，雖然中美緊張局勢尚未演變成全面冷戰，但這種升級將成為全球經濟增長的主要阻力。以美國為首的西方經濟集團，與由中國盟友組成的經濟集團之間的分歧，將威脅全球貿易合作及經濟增長。倘分歧無法彌合，IMF預測在最壞情況下，世界將面臨相當於全球產值7%的經濟損失。