鄧聲興：香港新股市場回暖　為何指日可待？

受累於近年的地緣政治、宏觀經濟及歐美資金的撤離等因素，香港首次公開招股(IPO)市場日益淡淨，繼2023年香港IPO全球排名跌至第6位，全年募資規模縮水約55%至10年來低點後，今年延續低迷表現。

受惠內地優質企業赴港IPO

中國證監會近期公布5項系列措施，包括支持內地各行業龍頭企業赴港上市、放寬「滬深港通」股票交易所買賣基金的合資格產品範圍、將房地產投資信託基金(REIT)納入「滬深港通」、支持人民幣股票交易櫃台納入「港股通」及優化基金互認安排，相信有利於拓寬兩地投資者的資產配置渠道及投資方向，有助本港招商引資和持續提升香港金融市場的發展，對本港金融市場及總體經濟發展有益。

特別對IPO而言，相信相關政策對港股長期發展有利，並體現政策面對加強及提升香港國際金融中心地位的支持。一方面，內地企業亦可利用兩邊的市場和資源規範化發展，擴展海外融資渠道、利好企業長期發展並進一步提升自身吸引。

另一方面，目前港股較缺乏有增長潛力的高吸引力股票，吸引更多優質內地企業將有助於優化市場的結構及豐富產品，讓全球投資者能更好的參與中國經濟發展紅利，更好的融通國際資本及中國資產，並增加港股市場的吸引力及利好估值的提升。

同時，建議考慮早日開展「IPO通」，使內地投資者亦能參與香港新股認購，相信能吸引更多內地資金來港並促進市場活躍，並能因此吸引更多國際大企業來港上市，以及進一步增加港股對全球資金的吸引。

此外，A股上市門檻的提高及新股活動放緩持續吸引內地企業轉戰港股，如能使內地投資者參與港股新股認購，相信亦能吸引更多內地優質龍頭企業赴港上市，利好股市長遠發展。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興 (作者為註冊持牌人士)