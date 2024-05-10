陸秉鈞：比亞迪今件首季業績帶來「智」示？

銷量方面，比亞迪新能源汽車銷量累計62.6萬輛，按年增13.44%，產量29.6萬輛，增長8%。純電動車首季銷量30萬輛，按年增13.40%，在國內新能源汽車市場份額為30%。這鞏固了公司的行業領先地位，顯示新能源汽車市場持續擴大。在規模效應下，比亞迪整體毛利率21.9%，按年增加4.0%，按季增加0.7%。

值得關注的是，比亞迪本季度研發開支達106億元人民幣，按年增加70%，佔銷售金額的8.5%，為近年最高比率。高研發投入短期內對盈利能力造成壓力，反映在每車盈利空間上。首季度每輛車平均淨利潤約7,295元人民幣，按季下降21%，比去年同期下降2%。新能源車平均售價有所下降，榮耀版降價影響關鍵。但從公司整體盈利韌性看，下滑未對盈利能力造成根本性影響。

長遠而言，「智能化」將決定車企長遠銷售競爭力。隨着新能源汽車市場競爭加劇，小米、特斯拉等帶來衝擊，過往依靠規模經濟、價格戰等策略建立的領先地位將受影響。比亞迪以高比例研發金額進行戰略布局，提升品牌汽車智能化吸引力，「智拚」其他對手，這一策略值得理解。對於比亞迪的智能化，筆者將另有專有解讀。

深度扎根海外市場，確立長遠增長點

在國內市場需要「智拼」，但海外市場仍然是「一片樂土」，就算沒有追蹤汽車的讀者，相信也會發現近來本港街頭充斥著大量「BYD」，大有追上TESLA的趨勢。事實上，比亞迪近期投資者關係活動記錄表顯示，去年一整年，比亞迪海外新能源乘用車銷量突破 24 萬輛，按年增長 337%，成爲 2023 年新能源汽車出口最多的中國品牌。而踏入今年第一季度，比亞迪新車出口銷售量已經達到9.8萬輪，按年增長152.8%。王傳福表示，地緣化問題需要車企選擇「出海＋當地語系化」的戰略選擇。比亞迪將以海外「本地化」為發展策略核心，目前5個海外生產基地完成對重點銷售區域覆蓋，有效降低稅務和運輸成本，免去貿易保護政策影響，強化未來海外發展的長遠品牌競爭力。

在領先行業的智能投入與亮麗海外市場的表現寄望下，無怪乎比亞迪雖然不及市場預期，業績後的表現反而顯著上升。筆者目前對內地汽車行業較有保留，哪怕今年表現落後，筆者也不認為是入場時機。截止5月9號收盤，一眾新能源汽車股跌幅都是雙位數。如果一定要選一家投資，筆者會投比亞迪中長線一票。比亞迪收盤HKD 225.8。年初至今的升幅為5%。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞