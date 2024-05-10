調查：僅13%企業指中國為首選投資國創新低　原因係...

外媒引述中國歐盟商會一項調查指，隨着企業尋求規避地緣政治風險，並轉向東南亞及歐洲，中國作為投資首選國的地位正減弱。

根據調查，只有13%認為中國是首選投資目的地，是自2010年有紀錄以來最低水平，顯著低於2021年的27%。周五(10日)公布的調查顯示，當時企業對中國的增長更樂觀，但現在他們愈來愈把投資轉移，以減輕中國與其他國家「脫鈎」的影響，並在其他地方尋找機會。

該商會主席Jens Eskelund表示，現在看到的是，這種對國內經濟問題的看法現在開始變得更持久，意味公司開始調整他們的期望。

超過三分二的受訪者表示，2023年在中國做生意變得更困難，比例是自2014年首次提出該問題以來最高。建築行業的情況尤其嚴峻，隨着內房危機導致建築活動放緩，競爭環境更傾向於於國內對手。

此外，超過三分一的在華歐盟企業表示，他們看到各行業產能過剩，其中建築及汽車行業的問題最為明顯。他們對此歸咎於本土產能投資過度及國內需求不足，並表示產能過剩壓低價格，並增加國內競爭壓力。

受訪者2024年對中國經濟放緩的擔憂加劇，55%將其列為三大業務挑戰之一，前一年該比例僅36%。超過一半的受訪公司計劃削減成本，其中四分一希望透過裁員來實現。另外，只有42%受訪者表示計劃在2024年擴大在中國的業務，比例是自2012年有紀錄以來最低。

調查顯示，隨着中國作為歐洲企業投資目的地吸引力逐漸減弱，東南亞國家聯盟已成為資金轉向的主要受益者，其次是歐洲、印度及北美。