摩通：港金融環境受高息等影響　惟仍較內地城市佔優

摩根大通發表題為「香港作為金融中心前景」的經濟報告，指香港金融環境有挑戰，既有高息周期問題，也受到內地經濟等因素影響。不過該行指，相關因素變化趨勢，未必令香港情況進一步轉差，並指資本自由流動、與美元掛鈎等方面，令香港比內地城市具優勢。香港仍是領先人民幣離岸業務中心，加強與內地金融連繫符合香港利益。

摩通報告引述上月最新一期全球金融中心指數，認為香港作為金融中心的競爭力顯著下降。在營商環境、人力資源、基建、金融發展及聲譽等五大項目，皆跌出首5名，然而在2018年時，香港在三甲之內。此外，金融業表現落後於整體經濟，在2022及2023年本港金融保險業的本地生產總值(GDP)分別跌2.6%及1.7%，佔去年香港GDP比重，較2020年跌1.1個百分點至19.6%。

該行指，高利率是影響金融環境的周期因素，結構因素帶來的影響則較長。該行料，由2026至2030年，內地潛在經濟增長降至3.6%。在通縮及經濟增長放緩下，將影響企業盈利能力及估值，甚至港股表現。儘管如此，該行相信市場似乎已消化有關負面因素，情況進一步轉差幅度有限。

該行提到，香港作為單獨關稅區、稅制有利營商，以及港元與美元掛鈎，有助成為國際金融及貿易中心，香港並一直加強金融基礎設施，近期有推出計劃吸引人才。內地經濟增速雖放緩，但其經濟規模及金融服務需求仍大，仍為香港金融業提供大量機會。