姚浩然：港股短線或現阻力 港交所再上空間有限
2024年05月10日 11:34
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市傳內地正考慮減免個人投資者經「港股通」投資港股所須繳納的20%股息稅，亨達財富管理董事總經理姚浩然認為，此舉或會吸引資金追捧以收息為主的股份，如內銀股、電訊股及石油股，由於相關板塊佔恒指比重較大，料對市況一定有幫助。不過，他預期恒指在18,800至19,000點阻力頗大，短期料維持在18,200至18,800點上落為主，不妨炒股不炒市，有業績憧憬的新經濟股，以及主打高息的資源、中資電訊股，可趁股價調整時趁低吸納。
中芯國際(00981)首季少賺68%，期內毛利率按年大跌7.1個百分點至13.7%，公司預計第2季收入按季增長5%至7%，伴隨產能規模擴大，折舊逐季上升，毛利率介於9%至11%的範圍內。姚指中芯業績表現平平，不妨在美股市場尋寶，繼續看好英偉達(NVIDIA)，料AI晶片需求仍大，股價可跑贏同業。
內地傳研究減免港股通股息稅，姚浩然表示，收息股如內銀、電訊及石油股，料可吸引資金流入，短線在交投增加下，可利好香港交易所(00388)，但長線仍要視乎會否繼續有利好消息出現，帶動大市進一步上升，從而令成交維持暢旺，且IPO市場仍然疲弱，料港交所股價再上空間有限，288至300元阻力不輕，建議待股價回落至260元，甚至250元水平再入場。