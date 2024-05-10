姚浩然：港股短線或現阻力　港交所再上空間有限

市傳內地正考慮減免個人投資者經「港股通」投資港股所須繳納的20%股息稅，亨達財富管理董事總經理姚浩然認為，此舉或會吸引資金追捧以收息為主的股份，如內銀股、電訊股及石油股，由於相關板塊佔恒指比重較大，料對市況一定有幫助。不過，他預期恒指在18,800至19,000點阻力頗大，短期料維持在18,200至18,800點上落為主，不妨炒股不炒市，有業績憧憬的新經濟股，以及主打高息的資源、中資電訊股，可趁股價調整時趁低吸納。