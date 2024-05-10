本港4月錄逾250宗二手樓蝕讓　呢度再成重災區...

隨着整體二手住宅交投減少，4月出現的貶值個案同時回落。綜合市場資料，期內有至少257宗同類跌價成交，按月減少約43%，但仍屬高水平，將軍澳繼續成為重災區，涉及宗數近60宗屬各區中最顯著。

資料顯示，3月二手市場出現逾450宗帳面貶值個案，上月減少逾190宗，期內樓價蒸發逾4億港元。當中有至少53宗是在2021年或以後購入轉手成交，佔整體比例約20%，而佔比最大為2019年入市個案，涉及至少57宗，佔比逾22%。

上月共錄至少15宗貶值幅度逾30%的二手買賣，並以銀主出貨態度最進取，大埔康樂園同類洋房以約2,000萬元轉手，較2015年購入價帳面低逾52%，為期內樓價跌幅最大轉讓。另沙田玖瓏山一伙四房銀主盤，上月拍賣場以1,620萬元拍出，較2021年購入價帳面低約34%。

分區方面，將軍澳上月出現至少58宗帳面低於購入價的二手成交，佔全月約261宗的逾22%，而區內跌價成交中，佔逾40%為日出康城二手屋苑。元朗新盤低開，區內二手市場上月出現至少41宗貶值轉讓，佔全區整體成交中逾44%。