蔚來李斌：第二品牌樂道汽車下周三發布　後發制人更有勝算

李斌表示，過去10年，蔚來基本完成從0到1的發展階段，樂道推出意味蔚來從1到100的開始，將進入到一個更廣泛的用戶市場。區別於現有的「NIO」品牌，樂道汽車在策略定位上會有所不同。他指，「樂道主要聚焦於主流家庭用車市場，追求更多銷量，而NIO品牌以追求毛利率為先。」

據報，樂道首款車型L60將對標特斯拉(Tesla)的Model Y，主打25萬級家用智能純電SUV市場。李斌曾透露，「樂道L60對標特斯拉Model Y，但成本會較特斯拉Model Y降低10%左右。」蔚來聯合創始人秦力洪稱，指的是樂道L60成本比Model Y少約10%，並不是售價便宜10%。

李斌指，選擇在這個時間推出樂道是「後發制人」，即先從高端入手，在技術、基礎設施、企業體系能力方面打好基礎，再參與到大眾市場競爭中，是更加有勝算。