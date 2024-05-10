傳美下周公布對華戰略產業關稅措施　電動車股挫

外媒引述消息報道，美國政府最快下周二（14日）公布一項針對中國戰略產業的關稅措施，加徵新關稅的對象包括電動車、電池、太陽能設備等。

據悉這是美國對中國進口商品進行301條款關稅審查的最終結果，預計將在很大程度上維持現有的徵收額。關於將徵收關稅的具體金額或類別細節尚不清楚，但有傳華府已將重點放在戰略競爭和國家安全領域的利益。

在美國前總統特朗普執政期間，華府根據301條款對3,000億美元的中國商品徵收關稅，當中包括針對電動車徵收25%關稅。據報最快下周公布的決定是拜登政府審視有關措施後所做出。

儘管白宮拒絕評論消息，美國貿易代表辦公室亦沒有立即回應媒體查詢，但受消息影響，電動車股份股價逆市走軟，比亞迪股份（01211）跌1%；理想汽車（02015）跌1.5%；小鵬汽車（09868）跌0.1%；蔚來（09866）跌2%。

另內媒報道，蔚來創辦人、董事長兼行政總裁李斌宣布，蔚來旗下第二品牌樂道汽車將於下周三（15日）正式發布。樂道首款車型L60將對標特斯拉的Model Y，主打25萬元人民幣級家用智能純電SUV市場。他形容選擇此時推出是「後發制人」，即先從高端入手，在技術、基礎設施、企業體系能力方面打好基礎，再參與到大眾市場競爭，更有勝算。