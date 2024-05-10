越南盾狂貶創歷史新低　分析指有兩大原因...

內媒報道，北京時間今日(10日)上午，美元兌越南盾匯率見25,452歷史高點。上月美元兌越南盾曾創下25,365新高。這意味越南盾貶值趨勢加大，並創下歷史新低。導致越南匯率大跌原因有兩方面，分析家認為，一是西貢銀行；二是美國的需要。

之前越南央行對陷入該國最大金融詐欺案的西貢商業銀行(SCB)進行「史無前例」救助。截至4月2日，越南央行已向SCB注入237.2億美元的「特別貸款」，但截至去年底，越南外匯儲備約1,000億美元。央行提供給SCB的資金總額，相當於越南全年國內生產總值(GDP)的5.6%、外匯儲備的四分一。代價顯然巨大。

此外，美國是越南最大商品出口國，2023年越南對美國出口佔總出口比重超過28%。美國庫存周期於2022年下半年見頂，在高利率以及低經濟增速預期下，美國隨即進入接近1年的去庫存階段。美國去庫存對越南影響是顯著，在經歷砍單潮後，越南出口增速一度創下10餘年最低值，為負22.4%。

不過，庫存周期拐點可能已經出現，在這個點上，美國最想做的事情是減息，但通脹卻沒有回落。因此，他們更需要越南便宜貨，越南盾貶值卻能讓貨物更便宜。隨越南出口復甦，亦能帶動新產業鏈的建立。不過，本幣過度貶值實際上是一個被收割的過程，終究也不是甚麼好事。