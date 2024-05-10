渣打香港夥聯易融獲亞馬遜數據　為中小企作信用評估

渣打香港宣布，與供應鏈金融科技解決方案提供商聯易融合作，為中小企客戶提供電子商務融資方案，支持他們於電子商務的發展。

透過此次合作，銀行在客戶同意下從聯易融獲得實時的亞馬遜數據，例如商家的銷售業績及退款率等業務相關指標。借助此類實時資訊，銀行可更全面掌握客戶最新的業務表現，進行信用評估。由於此方案主要運用亞馬遜平台數據，因此大大減了中小企業提交紙本財務報表及文件的需要，加快貸款申請的流程，讓平台上進行銷售的渣打香港中小客戶，享有更便捷的貸款流程。合資格中小企業可獲高達100萬美元的貸款額。

渣打香港區財富管理及零售銀行業務主管文偉成表示，中小企業是香港經濟重要一環，希望協助他們在新經濟中升級轉型。是次推出針對電子商貿的融資方案，利用客戶的商業數據簡化申請貸款流程，有效地讓客戶更快獲得資金拓展網上銷售，支援業務持續發展。

中小企客戶於今年9月30日或之前申請此新方案獲批，可獲贈5,000港元購物禮券；9月30日或之前在該行開立企業帳戶，並自開戶日期起計6個月內維持存款額達50萬美元或以上的電商商戶，可額外獲享1,000港元現金回贈。