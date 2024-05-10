二手樓價指數連跌兩周　反映市況受壓

中原城市領先指數CCL最新報146.30點，按周跌約0.12%，是4月17日市傳大型銀行削按揭現金回贈至零並收緊審批，以及何文田及將軍澳新盤首輪開售當周的市況。CCL連跌兩周共約0.4%，跌幅溫和，未有跌穿低位，近4周持續於146點水平窄幅徘徊。

一手新盤搶佔市場購買力，二手繼續拉鋸受壓，樓價反覆牛皮。撤辣後8周計，CCL五升三跌累升約2.29%，期間指數最高147.08點，較撤辣前的最低143.02點，上下波幅僅4.06點。

CCL繼續處於逾7年低位，在2017年1月底水平徘徊。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌約23.54%，較2023年4月168.40點高位跌13.12%，而2024年暫時跌約0.62%。展望短期樓價仍然於145點到150點之間反覆爭持，未有向上或向下的訊號，未來走勢仍待觀察。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報146.75點，按周跌約0.1%。CCL(中小型單位)報145.63點，按周跌約0.16%。CCL Mass及CCL(中小型單位)同樣連升3周後回軟，兩個指數均在2017年1月中水平徘徊。CCL(大型單位)報149.72點，按周升約0.06%，指數在2017年3月底水平徘徊。

四區樓價繼續各自反覆，港島新界西上周跌今周升，九龍新界東上周升今周跌。港島CCL_Mass報146.50點，按周升約0.39%，連跌2周後回穩，指數於2016年9月中水平徘徊。新界西CCL_Mass報135.45點，按周升約0.80%，繼續處於2017年3月中水平。九龍CCL_Mass報143.49點，按周跌約0.10%，連升3周後回軟，仍在2017年1月初水平徘徊。新界東CCL_Mass報157.03點，按周跌約1.91%，終止2周連升，於2017年3月中水平徘徊。