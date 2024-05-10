財團擬文錦渡建創科中心及住宅社區　提供3712伙

有財團為配合政府的北部都會區發展，向城市規劃委員會提交建議，將北區文錦渡一幅逾百萬方呎地皮上，發展科研中心、數據中心及私人住宅與人才宿舍等，涉及總樓面面積超過576萬方呎，當中提供住宅單位共3,712伙，料2028年落成。

申請文件顯示，上述項目發展申請人為香港國際創科產業園及巨華發展，地皮坐落文錦渡丈量約份第82約及第86約多個地段和毗連政府土地，地盤面積1,354,815方呎，當中約376,661方呎為政府土地，現時被劃作「農業」、「綠化地帶」及「政府、機構或社區」地帶，現要求改劃為「其他指定用途」註明「創新科技產業園」地帶。

是次申請擬議以可發展地盤面積約1,102,911方呎計算，發展總物業樓面共約5,765,090方呎，地積比率5.23倍，當中3.57倍為非住用用途，另外1.66倍為住宅用途。該計劃將興建3幢16層高科研中心、3幢12層高數據中心，以及1幢商業中心，涉及樓面面積共約3,930,871方呎。

同時，該項目亦計劃發展5幢30至32層私人住宅，以及3幢人才宿舍，分別提供2,320個及1,392個住宅單位，涉及總樓面面積共約1,834,220方呎。整個項目提供2,298個車位，佔2,115個為私家車車位。

申請人指出，去年公布的《北部都會區行動綱領》，將文錦渡至香園圍一帶地區定為「口岸商貿及產業區」，而申請地點鄰近深圳羅湖區及多個口岸，沿平原河與對岸羅湖區呼應，其地利優勢及策略性定位，有助文錦渡地區帶動創新及科技業發展，推展跨境商貿和創科合作。

而是次透過私營方式，提供創新科技中心和相關工作機會及配套設施，釋放未被充分利用土地資源的發展潛力，以建立活力的創科社區。