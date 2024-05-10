四家房企4月銷售齊挫 禹洲按年縮6成 越秀少37%
2024年05月10日 17:20
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多家內房企業公布4月營運數據。禹洲集團(01628)4月份的合約銷售金額為8.02億元人民幣(下同)，按年大跌61%，銷售面積為52,750平方米；平均銷售價格為每平方米15,206元。首4個月，集團實現累計銷售金額為30.1億元，大跌近6成，累計銷售面積為193,047平方米，平均銷售價格為每平方米15,597元。另外，截至2024年4月30日，集團累計的認購未簽約金額約為0.51億元。
世茂集團(00813)首4個月累計合約銷售總額約為108.6億元，按年跌45.2%，累計合約銷售總面積為828,721平方米，平均銷售價格為每平方米13,108元。4月的合約銷售額約為26.1億元，按年跌47.9%，合約銷售面積為203,099平方米，平均銷售價格為每平方米12,858元。
富力地產(02777)宣布，集團4月總銷售收入共約7.7億元，按年跌53.6%，銷售面積達約60,000平方米；首4個月，總銷售收入約34.8億元，按年跌61.4%，銷售面積達約245,300平方米。
越秀地產(00123)4月實現合同銷售金額約為83.12億元，按年下降約37.6%，實現合同銷售面積約為31.85萬平方米，按年下降約19.5%。1至4月，公司累計合同銷售金額約為300.14億元，按年下降約47.5%，累計合同銷售面積約為102.29萬平方米，按年下降約38.7%。累計合同銷售金額約佔2024年合同銷售目標1,470億元的20.4%。