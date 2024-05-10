滙豐投資管理宣布亞洲高層任命

隨着亞洲市場業務不斷擴展，滙豐投資管理宣布以下高層任命。

HSBC Asset Management (Japan) Limited行政總裁Masayuki Kaneko（金子正幸）除本身職務外，將兼任北亞機構銷售主管，自5月10日起生效。Masayuki於接任該職後將帶領北亞機構銷售團隊，致力拓展香港、內地、台灣、韓國及日本相關業務。他亦將領導該團隊把握機遇，加強多元銀行渠道合作。他將接替因個人原因離職的黃婉婷。Masayuki將繼續駐職日本，在當地繼續向HSBC Japan總經理兼行政總裁Edward Weeks匯報，並向滙豐投資管理亞太區行政總裁何慧芬匯報工作。

隨着香港業務不斷發展，滙豐環球投資管理（香港）有限公司（香港滙豐投資管理）開設香港行政總裁新職位，以便何慧芬能專注其亞太區行政總裁職務。集團將進行有關殷選，期間，香港滙豐投資管理退休金合作夥伴業務主管洪綺婷將兼任香港滙豐投資管理署理行政總裁一職，並於5月10日生效。洪綺婷將繼續就相關職務向何慧芬匯報，在公司架構上則向滙豐香港區財富管理及個人銀行業務總經理兼主管伍楊玉如匯報。

台灣業務方面，滙豐投信總經理兼行政總裁焦訢已於5月9日離職。在物色她的繼任人選期間，將由滙豐投信業務長林旻廷暫代滙豐投信署理總經理兼行政總裁一職，並於5月10日生效。