外匯局：內地首季經常帳順差392億美元

外匯管理局公布，今年第一季中國國際收支保持基本平衡。其中，經常帳戶順差392億美元，與同期國內生產總值(GDP)之比為0.9%，繼續處於合理均衡區間；雙向跨境資金流動保持合理有序。

外匯局副局長、新聞發言人王春英指出，總體看，儘管外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性明顯上升，但中國加快構建新發展格局，着力推動高質量發展，經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，將繼續為中國國際收支基本平衡提供根本支撐。

首季，中國國際收支口徑的貨物貿易順差1,211億美元，其中，貨物貿易出口7,511億美元，按年增長2%；進口6,300億美元，增長3%。主要是今年以來中國經濟實現良好開局，隨着產業轉型升級不斷深入，貿易新增長點、新業態、新模式不斷拓展，貿易結構不斷優化。

期內，服務貿易逆差610億美元。一方面，旅行逆差538億美元，按年擴大34%，旅行相關收入、支出規模繼續向疫情前水平回歸。另一方面，服務貿易主要順差項目持續增長。其中，諮詢、廣告等其他商業服務順差120億美元，處於歷史較高水平；電訊、電腦和訊息服務順差48億美元，增長30%。

首季，中國對外股權性質直接投資淨流出257億美元，企業「走出去」穩定有序；來華股權性質直接投資淨流入190億美元，其中新增資本金流入210億美元，顯示外資來華展業興業保持總體穩定。