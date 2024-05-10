人行：因城施策房貸政策更好支持樓市剛需

中國人民銀行發布第一季貨幣政策執行報告，指因城施策精準實施差別化住房信貸政策，更好支持剛性住房需求，一視同仁滿足不同所有權房地產企業合理融資需求，統籌研究消化存量房產和優化增量房屋的政策措施，促進房地產市場平穩健康發展。強化保障性住宅、城中村改造、「平急兩用」公共基礎建設經費保障，推動加速建構房地產發展新模式。

報告亦提到，內地物價將保持溫和回升態勢，目前物價處於低點的根本原因在於實體經濟需求不足、供給與需求失衡，而不是貨幣供給不夠。今年首季，隨著經濟數據持續改善，物價指標也明顯回彈，CPI年比由負轉正，預計年內也將繼續溫和回升，PPI降幅也將收斂。中長期看，中國處於經濟轉型和產業升級的關鍵期，供需條件可望持續改善，貨幣條件合理適度，居民預期穩定，物價維持基本穩定有堅實基礎。

另外，近年來貨幣政策逆週期調節力度較強，為債券市場平穩運行持續營造了良好的流動性環境；今年積極財政政策的力度比較大，計劃發行的政府債券規模也不小，發行節奏還會加快。債券市場供需可望進一步趨於均衡，長期公債殖利率與未來經濟向好的態勢將更為匹配。