太古城劈價一成獲用家接手　三房戶952萬沽

二手交投放緩，鰂魚涌太古城5月僅錄約4宗二手買賣，有三房單位劈價128萬元，終以952萬元售出，呎價約13,561元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原王秀芬表示，鰂魚涌太古城5月暫錄約4宗買賣，按月少約55%，該盤夏宮閣高層H室，實用面積約702方呎，三房間隔，望內園景，叫價1,080萬元，最新以952萬元成交，累減128萬元或約1成，呎價約13,561元，新買家為用家。

●中原顏燦城指，西區寶翠園3座中低層G室，實用面積約748方呎，套兩房間隔，今年初叫價1,600萬元，因早年買入價低，減價212萬元或約13%，以1,388萬元沽出，呎價18,556元，是次成交價為屋苑近三年新低，單位約20年帳面升值約1.5倍。

●世紀21怡和尹美嫦稱，黃竹坑居屋南濤閣1座中層B室，實用面積約589方呎，三房間隔，享單邊海景，有裝修，未補價第二市場叫價598萬元，獲白居二買家洽購，累減38萬元，以560萬元獲承接，呎價約9,508元。

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九龍區

●香港置業劉酌源表示，長沙灣宇晴軒5座中層H室，實用面積約602方呎，套三房間隔，望街景，以約1,020萬元放盤約1個月後，議價後減價約60萬元，以約960萬元易手，呎價約15,947元，低市價約5%。

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新界區

●中原關偉豪稱，將軍澳居屋唐明苑B座高層6室，實用面積約426方呎，一房間隔，望山景，未補價第二市場叫價368萬元，以348萬元易手，呎價約8,169元，新買家為外區白居二客。

●世紀21(將軍澳)魏仕良表示，將軍澳居屋富康花園1座高層F室，實用面積約431方呎，兩房間隔，附裝修，未補價第二市場上月初以370萬元放盤，終以368.8萬元沽出，呎價約8,557元。

●美聯林健偉稱，將軍澳新都城2期2座中層G室，實用面積約363方呎，兩房間隔，叫價580萬元，放盤約兩星期，獲上車客洽詢，睇樓兩次即決定承接單位自住，議價後以540萬元成交，呎價約14,876元。

●世紀21奇豐廖振雄指，清水灣傲瀧22座地下B室，實用面積約682方呎，套兩房間隔，連花園約238方呎，望內園景，以1,180萬元成交，呎價約17,302元，原業主於2018年3月以1,280萬元購入，約6年帳面勁蝕100萬元。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山公屋恆安邨恆星樓中層12室，實用面積約529方呎，三房間隔，已補價自由市場叫價480萬元，放盤達20個月，減價15萬元，減幅約3.1%，獲買家以465萬元承接，呎價約8,790元。

●世紀21奇豐趙詠欣稱，馬鞍山迎海‧星灣御23座中層F室，實用面積約511方呎，兩房間隔，享山景，放盤半年，叫價750萬元，減30萬元，至720萬元獲買家承接，呎價約14,090元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山雅濤居2座中層A室，實用面積約779方呎，三房間隔，望海景，叫價1,000萬元，放盤1年，以960萬元獲買家承接，呎價約12,323元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山5月暫錄約37宗買賣，居屋富安花園13座中層C室，實用面積約590方呎，兩房間隔，議價後於未補價第二市場以330萬元易手，呎價約5,593元。

●中原吳啟業表示，馬鞍山銀湖．天峰5月暫錄約4宗買賣，最新錄1座高層A室，實用面積約1,432方呎，四房雙套房及工人套房間隔，望海景，叫價約2,700萬元，以2,100萬元沽出，呎價約14,665元，新買家為區內客。

●富堡城物業廖志財稱，沙田帝堡城連錄二手買賣，其中5座中低層D室，實用面積約556方呎，兩房間隔，去年11月叫價750萬元，其後一直調低叫價，累減162萬元，以588萬元成交，呎價約10,5764元。

●世紀21奇豐陳偉康表示，粉嶺公屋華明邨康明樓高層14室，實用面積約376方呎，兩房間隔，望園景，未補價第二市場開價165萬元，放盤3星期，減27萬元，獲同區綠表客洽購，成交價138萬元，呎價約3,670元。

●世紀21奇豐周晉廷指，粉嶺牽晴間3座高層H室，實用面積約393方呎，兩房間隔，望內園景，放盤1星期，叫價473萬元，獲外區買家洽購，以450萬元承接，呎價約11,450元，新買家為外區客人。

●美聯王子超指，上水威尼斯花園2座中層D室，實用面積約436方呎，兩房間隔，叫價440萬元，減價27.2萬元，獲首置買家以412.8萬元購入，呎價約9,468元。

●中原蔡天賜稱，粉嶺及上水5月暫錄約28宗二手買賣，上水中心1座中層C室，實用面積約342方呎，兩房間隔，叫價約410萬元，日前以零議價易手，呎價約11,988元，新買家為上車客。

●美聯陳鋒指，元朗錦田四季雅苑單號屋，實用面積約933方呎，三房設計，叫價995萬元，減價至900萬元，獲外區人換樓客，即睇即議價5萬元，以895萬元承接，呎價約9,593萬元。

●中原伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊5月暫錄約13宗二手買賣，包括美湖居7座高層B室，實用面積約623方呎，套三房間隔，叫價580萬元，經議價後，減價30萬元，以550萬元成交，呎價約8,828元。

●祥益林家倫指，天水圍居屋天富苑M座低層5室，實用面積約650方呎，套三房間隔，區內白居二中籤者，獲減價18萬元，於未補價第二市場以432萬元購入上址作自用，呎價約6,646元。

●世紀21天生鄭少坤表示，屯門雅德苑1座高層A室，實用面積約1,761方呎，套三房連工人房間隔，望海景，叫價1,230萬元，累減98萬元，終獲買家以1,132萬元連車位承接，呎價約6,428元。

●世紀21天生何子邦稱，屯門愛琴海岸6座高層E室，實用面積約741方呎，套三房連多用途房間隔，望海景，叫價810萬元，獲同區換樓客洽購，以780萬元成交，呎價約10,526元。

●美聯梁浩文表示，屯門豐景園3座低層8室，實用面積約309方呎，兩房設計，早前叫價308萬元放售，區內客零議價下以308萬元承接，呎價約9,968元。

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