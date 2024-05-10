美股早段向好　Novavax暴漲1.4倍

美股業績期高峰已過，市場似乎對整體企業盈利表現大致滿意，3大股指於周五早段普遍揚升，道指升140點，報39,528點；標指升18點，報5,232點；納指曾升62點，報16,408點。儘管市場仍然相對穩定，惟芝商所執行董事兼首席經濟師Erik Norland卻認為，目前的美股估值甚高，能否持續下去實在成疑。

Norland表示，相對於目前國內生產總值(GDP)的規模，美股的估值非常高，而且目前利率也依然高企。他指出，回顧過去歷史，通常只有在低利率的情況才能夠支撐股市的高估值(比如上世紀50及60年代)；而當長期利率走高之時，估值會降至較低水平(正如70、80年代)。他指出，如果通脹持續於較高水平，長期國債孳息率高企，那麼股市能否保持高估值就會有許多疑問。

另外，他亦指出，目前美國仍處於「債息倒掛」(即短期利率高於長期利率)的情景中，一種可能的情況是接下來經濟會有所放緩，對股市有不利影響。

美銀國銀行的資金流報告顯示，截至5月8日一周，資金結束了此前連續3周流出的態勢，最新一周現金流入678億美元，而債券吸引了178億美元，連續第20周獲資金流入，且創2021年7月以來最大單周流入規模。股票基金緊隨其後，錄148億美元資金流入，其中200億美元流入交易所買賣基金(ETF)，但部分被52億美元資金流出共同基金所抵銷。

企業消息方面，獲標記為人工智能(AI)概念股的音樂辨識及搜尋軟件公司SoundHound首季度收入按年大增72.86%至1,159.4萬美元，惟經調整虧損擴大至1,988.4萬美元，股價早段曾升19.04%。

「疫苗股」Novavax上季錄得1.47億美元的淨虧損，並宣布與法國醫藥巨頭賽諾菲(Sanofi)合作，涉及共同研發新冠與流感混合疫苗等，預測將會有數十億美元的潛在收入，股價早段曾升1.42倍。