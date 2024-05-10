佐敦項目次輪銷售暫沽20伙　何文田盤單日套現1.4億元

九龍新盤攻勢持續，佐敦項目今日作次輪銷售，分別以價單及招標形式發售44伙。截至晚上9時半，項目即日暫沽約20伙。何文田站項目亦單日錄9宗成交，吸金逾1.4億元。

●佐敦高臨次輪暫沽約20伙

●何文田站朗賢峯兩期單日沽9伙

●沙田星凱‧堤岸連天台特色戶呎售23,500元

中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周五(10日)通過招標售出1伙連天台特色戶。該公司營銷策劃總監楊聰永指，最新售出1座49樓B室，實用面積1,104方呎，採四房套連工作間及洗手間設計，客廳連接74方呎平台，另設有611方呎天台，成交價2,594.4萬元，呎價為23,500元。

●堅尼地城KENNEDY 38一房823萬沽

●將軍澳海茵莊園年內暫沽229伙

●西南九龍維港滙III單日錄兩宗成交

●啟德維港1號兩房成交價910萬元

●長沙灣連方II開放式戶售593萬元

據項目成交紀錄冊，萬科香港發展的長沙灣連方II，今(10日)錄得6樓S10室的成交，該單位實用面積259方呎，開放式間隔，成交價593.1萬元，呎價約22,900元。

●屯門御海灣II三房售1,100萬元

●黃竹坑站Blue Coast交易告吹

●黃竹坑站晉環錄兩宗終止交易

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周五(10日)錄得兩宗終止交易，交易總金額涉及3,679.9萬元。當中，2A座32樓F室，實用面積728方呎，三房間隔，原本於2021年5月以2,435.5萬元，當時呎價約33,455元。另一伙為2A座9樓C室，屬實用面積493方呎的兩房戶，同樣原於2021年售出，當時成交價及呎價分別為1,244.4萬元和25,241元。

●沙田大圍站柏傲莊III累錄470宗終止交易