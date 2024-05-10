佐敦項目次輪銷售暫沽20伙 何文田盤單日套現1.4億元
2024年05月10日 22:06
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九龍新盤攻勢持續，佐敦項目今日作次輪銷售，分別以價單及招標形式發售44伙。截至晚上9時半，項目即日暫沽約20伙。何文田站項目亦單日錄9宗成交，吸金逾1.4億元。
●佐敦高臨次輪暫沽約20伙
資本策略地產(00497)旗下鄰近港鐵佐敦站的高臨，周五(10日)作次輪銷售，以價單形式出售40伙，及招標發售4伙。市場消息指，截至晚上約9時半，項目是日暫沽約20伙。若連同上周的首輪銷售計，累計沽出約111伙。當中，A2座12樓D室平台特色戶，最新以637.9萬元招標售出，呎價約26,690元。
●何文田站朗賢峯兩期單日沽9伙
鷹君(00041)旗下何文田站朗賢峯兩期項目昨日共錄得9宗成交，套現逾1.4億元。最新售出單位成交價介乎702.5萬至3,503.2萬元，當中售價最高為1座21樓C室，實用面積1,271方呎，屬四房間隔，成交呎價約27,563元。
●沙田星凱‧堤岸連天台特色戶呎售23,500元
中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周五(10日)通過招標售出1伙連天台特色戶。該公司營銷策劃總監楊聰永指，最新售出1座49樓B室，實用面積1,104方呎，採四房套連工作間及洗手間設計，客廳連接74方呎平台，另設有611方呎天台，成交價2,594.4萬元，呎價為23,500元。
●堅尼地城KENNEDY 38一房823萬沽
●將軍澳海茵莊園年內暫沽229伙
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周五(10日)售出1座22樓A9室，實用面積300方呎一房間隔，成交價554萬，呎價約18,467元。項目於年初至今共售出229伙，套現逾11億。
●西南九龍維港滙III單日錄兩宗成交
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙III，周五(10日)沽出2伙，共涉2,697.3萬元,。當中，2座15樓A室，實用面積584方呎，屬兩房連儲物室間隔，成交價1,362.1萬元，呎價約23,324元。
●啟德維港1號兩房成交價910萬元
中國海外發展(00688)旗下啟德維港1號，今(10日)錄得2B座31樓E室的成交，實用面積452方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，以910.3萬元售出，呎價約20,139元。
●長沙灣連方II開放式戶售593萬元
據項目成交紀錄冊，萬科香港發展的長沙灣連方II，今(10日)錄得6樓S10室的成交，該單位實用面積259方呎，開放式間隔，成交價593.1萬元，呎價約22,900元。
●屯門御海灣II三房售1,100萬元
新鴻基地產(00016)旗下屯門御海灣II，今(10日)以1,100.61萬元沽出第1座18樓D室，實用面積501方呎，三房間隔，呎價約21,968元，買家可享多項現金回贈。
●黃竹坑站Blue Coast交易告吹
長實集團(01113)旗下香港仔黃竹坑站港島南岸第3B期Blue Coast，新近錄得1宗交易告吹，涉及的單位為1B座31樓B室，實用面積958方呎，屬三房連儲物室間隔，原本於本月1日以2,390.2萬元成交，呎價約24,950元。交易最新已列明為簽訂臨時買賣合約後再未有進展
●黃竹坑站晉環錄兩宗終止交易
路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周五(10日)錄得兩宗終止交易，交易總金額涉及3,679.9萬元。當中，2A座32樓F室，實用面積728方呎，三房間隔，原本於2021年5月以2,435.5萬元，當時呎價約33,455元。另一伙為2A座9樓C室，屬實用面積493方呎的兩房戶，同樣原於2021年售出，當時成交價及呎價分別為1,244.4萬元和25,241元。
●沙田大圍站柏傲莊III累錄470宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，周五(10日)增添1宗終止交易，單位為8A座7樓C室特色戶，實用面積784方呎，屬三間連儲物室隔，連109方呎平台，原本於2021年6月以2,004.9萬元售出，當時呎價約25,573元。資料顯示，自項目公布拆卸重建後，累計已錄得約470宗同類個案，涉及的交易總金額逾70億元。