洲際航天常務副主席及非執董齊跳船

林家禮曾任數碼港主席，而牛愛民則出身中國載人航天工程辦公室，2011至2014年、2017至2020年分別在聯合國外層空間事務辦公室(UNOOSA)擔任高級專家和科技事務官員(P4級)。

洲際航天表示，常務副主席改由Shaikh Mohammed Maktoum Juma Al-Maktoum出任，並委任內森‧厄爾‧維格姆(Nathan Earl Whigham)為非執行董事。

另外，澳洲金融集團麥格理5月7日再於場外減持洲際航天10.28萬股，按當日收市價1.73元計算，市值約17.78萬元。

事緣洲際航天向多家金融機構融資不果後，去年向麥格理發行一筆可換股債券，抵押品乃債券的本金，即洲際航天要借的錢，麥格理行使換股權，洲際航天始有錢落袋。但麥格理早就表明無意做洲際航天的長期股東，因此行使換股權後就沽貨。這筆債券今年稍後到期，資料顯示，尚有逾七成換股權未被行使，故料洲際航天所籌得款項十分有限。