東方日報B1：恒指逼萬九 9個月最強 港交所飆7%
2024年05月11日 00:04
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恒指本星期做好，連升3周。(中新社圖片)
內地考慮減免「北水」個人投資者投資港股的股息稅消息發酵，帶挈香港交易所(00388)周五(10日)曾飆8.2%，收市仍升7.6%，收報285.8元，為表現最好藍籌。一眾高息中資股亦有運行，其中建設銀行(00939)彈6.81%。恒生指數狂升425點，逼近19,000點關，衝上9個月高位，其中99點就是由港交所和建行貢獻。
據報中國證監會及國家稅務總局等，正考慮減免內地個人投資者經港股通投資港股獲得股息時，須繳納的20%股息稅，以避免兩地雙重徵稅，但未有提及時間表。
瑞銀認為，若然消息屬實，對市場氣氛有正面作用，預期可提振港股日均成交額約4%，令南向通股份股息回報率提升一個百分點至約5厘，維持港交所「中性」評級，目標價262元。另外，認為機構投資者有機會被納入免稅範圍，因為當局旨在避免雙重稅，是更公平的安排。
里昂指出，措施生效後將有助H股估值回升，對港股日均成交額至少有中個位數增幅，惟提醒要留意港交所短期過度調整風險，維持「買入」評級，目標價285元。
摩根大通則指，計劃落實會利好內銀股，4大行當中建行最受惠，因H股股息率現已8.3厘，A股僅5.7厘，兩者差距2.6厘，多過工商銀行(01398)的1.9厘、農業銀行(01288)和中國銀行(03988)的1.8厘。摩通也看好經紀商會受惠，料中金(03908)、華泰證券(06886)及中信証券(06030)短期表現出色。
一眾中資股隨即起舞，4大內銀齊創52周新高，以建行最標青，工行升4.13%；中國聯通(00762)及中國電信(00728)齊升超過3%。其他金融股跟升，滙豐控股(00005)漲0.4%；友邦保險(01299)揚2.22%。
如是者，恒指高開131點後維持升勢，一度漲455點，觸及18,993點的9個月高位，收市升425點或2.3%，報18,963點，連升兩日；全周累升487點或2.64%，連升3個星期。國企指數升158點或2.41%，收報6,718點；科技股相對落後，科技指數升14點或0.37%，報3,962點。
港股成交大增38.23%至1,710.43億元，為去年6月16日以來最多，「北水」重新淨買入65.05億元，中行及農行各吸資9.03億元及6.32億元，中國神華(01088)吸資4.48億元。
亨達財富管理董事總經理姚浩然認為，減免港股通股息稅或會吸引資金追捧收息股，如內銀股、電訊股及石油股，由於相關板塊佔恒指比重較大，料對市況有幫助。不過，他預期，恒指在18,800至19,000點阻力頗大，短期料維持在18,200至18,800點上落為主，不妨炒股不炒市，有業績憧憬的新經濟股，以及主打高息的資源、中資電訊股，可趁股價調整時趁低吸納。